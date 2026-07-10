Не в свою «Смену»

Как стало известно “Ъ”, суд в Анапе принял к производству иск Генпрокуратуры об изъятии в казну имущества, полученного с нарушением антикоррупционных норм. Ответчиками по делу выступают пять коммерческих структур, казачье общество и 35 граждан, в том числе бывший директор всероссийского детского центра «Смена» Николай Иванюшкин, привлекавшийся к уголовной ответственности за махинации с землей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На рассмотрение Анапского горсуда поступил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании законодательства «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам». В качестве ответчиков на сайте суда указаны бывший директор всероссийского детского центра (ВДЦ) «Смена» Николай Иванюшкин, а также Михаил Боюр, занимавший пост мэра Анапы с 1996 по 2000 год. Другие ответчики — родственники господина Иванюшкина и граждане, владеющие жильем и коммерческими строениями на территории, примыкающей к «Смене». Кроме того, ответчиками выступают компании «Мегапроф», «Каскад курорт сервис», торговый дом «Сурков», туристическое агентство «Афалина» и оздоровительный центр «Родник», а также казачье общество «Курень “Ореховый”» Кубанского казачьего войска. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр “Смена”» участвует в процессе в качестве третьего лица.

Как сообщил “Ъ” один из участников процесса, претензии Генпрокуратуры связаны с деятельностью Николая Иванюшкина в должности руководителя ВДЦ «Смена», которую он занимал с 1988 по 2013 год.

С 2012 по 2017 год господин Иванюшкин был депутатом Заксобрания Кубани, занимал пост секретаря комитета по военным вопросам и делам казачества.

В 2015 году Следственный комитет РФ возбудил в отношении экс-директора ВДЦ «Смена» уголовное дело о превышении полномочий. Следствие выяснило, что в период с 1997 по 2011 год господин Иванюшкин заключал с предпринимателями договоры о долевом участии в строительстве и на этом основании передавал сторонним лицам участки земли. Кроме того, по данным СКР, руководитель «Смены» передал ряд хозяйственных объектов (прачечная, гараж, гостиница для сотрудников) в собственность предприятия, принадлежавшего его знакомым. Обвинение пришло к выводу, что Николай Иванюшкин из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении извлечь выгоду в своих интересах и в интересах аффилированных ему лиц, совершил ряд действий, направленных на незаконное отчуждение имущества РФ.

В октябре 2018 года уголовное преследование Николая Иванюшкина было прекращено по нереабилитирующему основанию — за истечением сроков давности. При этом правоохранительные органы установили, что незаконные действия господина Иванюшкина привели к утрате прав государства на 24 участка.

Прокуратура обратилась в суд за компенсацией нанесенного преступлением ущерба в сумме 122 млн руб., объем претензий несколько раз уточнялся, в итоге в сентябре 2025 года суд постановил взыскать с Николая Иванюшкина 69 млн руб.

В пресс-службе ВДЦ «Смена» оперативно не представили комментарий по поводу иска Генпрокуратуры.

Анна Перова, Краснодар