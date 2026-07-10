Chery паркуется в автопарках

Минпромторг расширит список локализованных машин для работы в такси. В него войдут новые модели Jetour, Omoda, Tenet и Jeland. Эти бренды связаны с китайским концерном Chery. Машины собирают в России: Jetour и Omoda на заводе «Автотор» в Калининграде, а Tenet и Jeland — на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С марта 2026-го в такси можно использовать только машины, которые входят в реестр локализованных. Чтобы туда попасть, у авто должно быть 3200 баллов локализации, а сборка проводиться по специнвестконтракту. По данным Минпромторга, под эти критерии сейчас подпадает около 30 моделей. Однако лишь единицы действительно востребованы у перевозчиков, рассказал генеральный директор таксопарка «Парк № 47» Борис Орельский:

«С брендом Chery мы начали работать в 2022 году. Это самая ненадежная китайская машина, которая только может быть. Мы купили их достаточно много и сильно на них погорели. Было очень много нареканий: коробки передач сломались на каждой из купленных машин, были проблемы с двигателями. А то, что подходит из китайского автопрома, нам не разрешено брать в работу, например, бренд Geely.

Теперь мы "отбиваем" машину четыре года и за это время вынуждены менять основные узлы и агрегаты, а запчасти на китайские автомобили не всегда есть в наличии. Конечно, расходы стали кратно больше. Естественно, цена для пассажира будет, так или иначе, повышаться.

То, что сейчас предлагают, — это некачественный продукт. Наверное, для личного пользования, когда человек проезжает 15-20 тыс. км в год, эти авто подойдут, но для коммерческого использования нет. Они в такси разваливаются. К сожалению, никто не горит желанием открывать свои заводы в стране, и выбрать нам не из чего. Поэтому мы решили, что сейчас будем покупать АвтоВАЗ. Конечно, хотелось бы, чтобы выбор был больше, тогда у нас была бы вариативность. Но хорошо, что тот же Haval что-то делает, у них можно что-то выбрать».

Минпромторг также утвердил дополнительные условия для внесения машины в список локализованных. Для этого у автомобиля должно быть хотя бы 1500 баллов локализации, а инвестиции компании в производство за последние два года — составлять не менее 10 млрд руб. В мае издание AutoNews сообщало, что больше половины российских таксопарков жалуются на дефицит водителей. Основной проблемой участники рынка называли то, что самозанятые таксисты неохотно берут машины из перечня Минпромторга из-за высоких цен и дорогого обслуживания.

Анжела Гаплевская