Неизвестные осквернили кладбище советских воинов в Нидерландах

Неизвестные осквернили около 150 могил советских солдат времен Второй мировой войны на кладбище мемориального комплекса Эревелд в Нидерландах. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

На территории кладбища появились граффити с неонацистским лозунгом White Power и названием группировки NS/WP (признана в России террористической и запрещена). «Этот неуважительный поступок глубоко тронул нас. Не только потому, что было повреждено особое место памяти, но прежде всего потому, что это затрагивает память жертв войны и их родственников»,— указано в пресс-релизе мемориала.

Администрация учреждения заверила, что совместно с органами власти устраняет нанесенный ущерб. Директор музея и фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг заявил «РИА Новости», что полиция уже ищет причастных к осквернению памятников.

Мемориальный комплекс около города Лейден был открыт 18 ноября 1948 года. Там захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. С 2010 года за сохранностью территории следит фонд «Советское поле славы».