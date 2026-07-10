О спорт, ты взял!

В суде в Москве прошли прения по уголовному делу бывшего гендиректора ФК «Торпедо Москва» Валерия Скородумова. Его вместе с совладельцем клуба Леонидом Соболевым обвиняют в подкупе арбитров на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) ради выхода команды в Российскую премьер-лигу. Господин Скородумов заключил сделку с прокуратурой, его дело рассматривается в особом порядке. Гособвинение просит назначить ему 2,5 года колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо»

В Савеловском райсуде столицы 10 июля прошли прения по уголовному делу Валерия Скородумова. Ему вменяют в вину оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ч. 2 ст. 184 УК РФ). В этом же преступлении обвиняются совладелец ФК Леонид Соболев и бухгалтер клуба Ирина Волкова, дела которых находятся в отдельном производстве.

В июне 2025 года Валерия Скородумова отправили в СИЗО, тогда же задержали господ Соболева и Волкову. По версии следствия, господа Соболев и Скородумов создали организованную группу для оказания влияния на результаты матчей в рамках ФНЛ. Речь в деле в том числе идет о подкупе арбитров в матчах «Торпедо»—«Тюмень» и «Торпедо»—«Шинник». Так, арбитр Богдан Головко получил 1 млн руб., а Максиму Перезве заплатили 3 млн руб. За назначение пенальти или удаление игрока соперника футбольным судьям платили от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

Всего, по версии следствия, взятки получали 13 арбитров, судивших матчи первой лиги сезона 2024/25 года. Таким образом соучастники рассчитывали обеспечить выход «Торпедо» в премьер-лигу. После коррупционного скандала клуб был исключен из нее и оштрафован на 5 млн руб.

В октябре 2025 года господин Скородумов, признав вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Его дело было выделено в отдельное производство. В феврале того же года его отпустили под домашний арест.

В ходе прений представитель гособвинения просил назначить господину Скородумову 2,5 года колонии, а также на три года запретить ему заниматься спортивной деятельностью.

Адвокаты подсудимого Яна Теплова и Сеймур Ханкишиев, в свою очередь, просили проявить к своему подзащитному снисхождение и назначить бывшему гендиректору клуба условное наказание.

По словам защитников, господин Скородумов «не преступник». «Эта ситуация и так стала для него наказанием. Мне кажется, ему следует назначить минимальный срок, не связанный с лишением свободы»,— заявил защитник. Также адвокаты обратили внимание суда на то, что их клиент полностью раскаялся и признал вину, на попечении у него находятся трое несовершеннолетних детей и он помогает участникам СВО.

«Я хотел бы попросить прощения у всей футбольной общественности за то, что своими поступками подорвал авторитет футбола. Я считаю, что игры должны проходить честно. Я заключил сделку со следствием, так как хотел хоть как-то загладить то, что я сделал»,— заявил господин Скородумов в последнем слове.

Оглашение приговора назначено на 13 июля. Учитывая, что господин Скородумов уже провел восемь месяцев в СИЗО и затем пять под домашним арестом, не исключено, что даже в случае назначения реального срока он сможет сразу претендовать на условно-досрочное освобождение.

Бывший совладелец клуба Леонид Соболев также признал вину и сейчас сотрудничает со следствием, однако его уголовное дело пока до суда не дошло.

Ефим Брянцев