Токаев созвонился с Трампом и пригласил его в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщила пресс-служба казахстанского президента, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития политического диалога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во время беседы господин Токаев поздравил американского коллегу с 250-летием независимости США, которое отмечалось 4 июля. Кроме того, президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия двух стран.

В Астане отметили, что реализация договоренностей, достигнутых во время визита господина Токаева в Вашингтон в ноябре прошлого года, идет высокими темпами. Речь, в частности, шла о совместных экономических проектах и расширении сотрудничества.

По итогам разговора президент Казахстана пригласил Дональда Трампа посетить республику с официальным визитом в удобное для него время.