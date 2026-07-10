Суд не стал рассматривать иск «Газпрома» к «Орловской генерации» на 129 млн

Арбитражный суд Орловской области оставил без рассмотрения иск АО «Газпром газораспределение Орел» к АО «РИР Энерго» в лице филиала «Орловская генерация» о взыскании задолженности на 128,5 млн руб. за услуги транспортировки газа. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В определении суда указано, что истец дважды не явился на заседание и не ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие.

По данным Rusprofile, ООО «Газпром межрегионгаз Орел» зарегистрировано в 2001 году для оптовой торговли топливом. Уставный капитал не указан. Гендиректор — Александр Грачев. Общество подконтрольно ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение». Выручка по итогам 2025 года составила 11 млрд, чистая прибыль — 250 млн руб. По собственным данным, филиал АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация» объединяет энергоактивы компании в Орловской и Тульской областях. В его состав входят Ливенская и Орловская ТЭЦ, а также тепловые сети в Орле. Филиал — основной поставщик тепла для промышленности и ЖКХ региона: его доля на рынке тепловой энергии Орла составляет 64%, Ливен — 61%.

В конце мая орловский арбитраж по той же причине не стал рассматривать еще один иск «Газпром газораспределение Орел» к «Орловской генерации» — на 91,3 млн руб.

Кабира Гасанова