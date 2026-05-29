Суд оставил без рассмотрения иск «Газпрома» к «Орловской генерации» на 91 млн

Арбитражный суд Орловской области оставил без рассмотрения иск АО «Газпром газораспределение Орел» к АО «РИР Энерго» в лице филиала «Орловская генерация» о взыскании 91,3 млн руб. задолженности за поставку газа за декабрь 2025 года. Решение связано с тем, что истец дважды не явился на заседания, в том числе по вызову суда, и не ходатайствовал о разбирательстве в свое отсутствие. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рассмотрение еще одного иска АО «Газпром газораспределение Орел» к филиалу «РИР Энерго» о взыскании 128,5 млн руб. за транспортировку газа назначено на 16 июня.

По данным Rusprofile, ООО «Газпром межрегионгаз Орел» зарегистрировано в 2001 году. Компания специализируется на оптовой торговле топливом. Уставный капитал не указан. Гендиректор — Александр Грачев. Общество подконтрольно ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение». Выручка по итогам 2025 года составила 11 млрд, чистая прибыль — 250 млн руб. По собственным данным, филиал АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация» объединяет энергоактивы компании в Орловской и Тульской областях. В его состав входят Ливенская и Орловская ТЭЦ, а также тепловые сети в Орле. Филиал — основной поставщик тепла для промышленности и ЖКХ региона: его доля на рынке тепловой энергии Орла составляет 64%, Ливен — 61%.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла отсудило у регионального филиала АО «РИР Энерго» 11 млн руб. за простой трамваев в связи с ремонтом подземного участка теплосети на пересечении двух улиц.

Кабира Гасанова