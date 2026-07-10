Засим последует блок

Иностранные сим-карты больше не дают обходить блокировки. Как пишут «Известия», зайти с их помощью в популярные иностранные соцсети и на другие недоступные или замедленные в России ресурсы уже не получится. В Минцифры обосновали изменения обеспечением безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

По оценкам Mobile Research Group, в стране работают около 2 млн зарубежных сим-карт. Из них четверть регулярно использовалась для выхода в интернет. Для россиян контракты с зарубежными операторами теперь фактически бесполезны, заметил IT-эксперт Сергей Вильянов:

«Ограничения по доступу к сайтам или сервисам не являются какой-то неотъемлемой частью мобильной связи. Это достигается с помощью специальных профилей, которые накладываются на конкретный абонентский номер. Речь о своеобразном фильтре, который какой-то трафик пропускает, какой-то — нет. До недавнего времени эти профили не накладывались на зарубежные карты.

Но это не бином Ньютона, сделать это было несложно. Тут скорее вопрос, почему это сделали только сейчас. Такие сим-карты все равно остаются зарубежными, поэтому для тех сервисов, которые добровольно отказались пускать российских пользователей, это все равно останется "окошком". Но, как правило, у тех, кто до сих пор, например, смотрит Netflix в РФ, есть другие инструменты для доступа».

Для пользователей иностранных сим-карт по-прежнему доступны те зарубежные сервисы, которые сами ограничили вход россиянам. Но теперь от этого мало пользы, считает техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom:

«У меня была узбекская сим-карта, это легальный лайфхак. Те сервисы, что работают в Узбекистане, условно, были доступны в России и наоборот. Было достаточно дешево, получалось порядка 50 Гб за 1,5-2 тыс. руб., что хватает для как раз мобильного использования. Но с учетом того, что сейчас этот вариант закрылся, как будто нет никакого смысла сохранять эту карточку. Придется же использовать какие-то дополнительные средства, а это усложняет процесс. Тем более, как правило, в случае подобных сим-карт ты не являешься финальным владельцем. Вместе с тем такие шаги вызывают опасения со стороны тех, кто приезжает в Россию. Так что какую-то одну проблему решили, но создали другую».

С 6 июля 2026 года российские приложения и сайты больше не могут использовать иностранные сервисы как единственный способ авторизации. Для входа в аккаунт они должны принимать российский номер телефона, «Госуслуги» или другой ресурс российского владельца.

Анжела Гаплевская