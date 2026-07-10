«Мизери», альтернативная «Анна Каренина» и концерт авторской музыки

На предстоящей неделе в Челябинске можно отправиться на вечер авторской музыки и сходить на камерный триллер по Стивену Кингу. Для горожан также организуют фестиваль документального кино и лекцию, посвященную архитектуре. В выходные несколько площадок организуют маркеты и свопы, а на «Трассе 74» пройдет второй этап Уральской лиги дрифта с выставкой эксклюзивных автомобилей. За пределами Челябинска также можно посетить необычный фестиваль сельского экотуризма.



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Концерты

В пабе Harat's 12 июля — большой концерт авторской музыки, включающий выступления локальных музыкантов. Обещают исполнителей, работающих на стыке инди, нео-соула, авторской песни и фьюжна.

В программе — Екатерина Смолина с русскоязычным нео-соулом, Юлия До и ее «экзистенциальное инди с джазовым послевкусием», автор песен родом из Якутии Дэн Соболев и другие. Дополнит программу диджей-сет Игоря Гуняшова (Automation).

За инструментальную часть вечера отвечают тоже местные ребята: за гитарой Наркис Даянов (в прошлом создатель челябинского пространства cosmobesay), бас и ударные эксплуатируют ребята из джаз-фьюжн группы «(Не)объяснимые вещи» — Артем Маркин и Саша Малых. Саксофонной партией все довершает Дмитрий Грисяк, создатель салона «ПроКультуру», который сейчас базируется в «Видгофе». Организаторы обещают и джем в финале — так что концерт может превратиться в длинный музыкальный поток без жестких жанровых границ. Билеты стоят 1000 руб. 18+

Спектакли и шоу

В mini театре 12 июля покажут одну из последних премьер — «мизери» по роману Стивена Кинга. История о встрече знаменитого писателя Пола Шелдона и его преданной поклонницы Энни Уилкс в театральной версии превращается не только в триллер о выживании, но и в разговор о границах искусства. Может ли автор подчиняться ожиданиям публики? Где заканчивается любовь к произведению и начинается попытка контролировать его создание? Билеты стоят 1000–1200 руб. 16+

Также в mini театре в эти выходные работают и с альтернативным прочтением толстовской героини в спектакле «анна каренина». Что будет, если поезд уйдет раньше? Билеты стоят 1000–1200 руб. 16+

16 июля в «Театральной кофейне» играют моноспектакль «Исповедь человека, влюбленного в жизнь». Это авторская история, в которую собрали стихи, песни и монологи о невероятном желании найти хорошее даже когда жизнь испытывает на прочность. Стоимость билета 400 руб. 16+

Кинопоказы и лекции

В кинотеатре «Знамя» 11 июля откроется фестиваль документального кино «Леонид Оболенский: сквозь призму объектива». Это скорее про создание кино, чем про его просмотр. Это установочная встреча и в программе вечера — навигация по будущим событиям фестиваля, официальный старт приема заявок в конкурсную программу и творческая встреча с актером театра и кино Евгением Воскресенским. Открытие станет точкой входа для тех, кто интересуется процессом создания документального кино. Организаторы обещают рассказать о будущих мастер-классах, показах и творческих встречах, которые пройдут в рамках проекта. Вход свободный по регистрации. 16+

В Библиотеке №26 им. Л.К. Татьяничевой 15 июля — лекция «Как читать архитектуру и понимать город». Ведет Ольга Шейн. Участникам расскажут, как архитектурные стили отражают эпоху, по каким деталям можно распознать характер здания и как через городскую среду видеть историю города. Вход свободный, по регистрации. 0+

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Из киноновинок недели в городском прокате заявлены семейная комедия «На деревню к дедушке 2» (0+) с Юрием Стояновым и хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» (18+) — уже третий фильм в перевыпущенной культовой серии ужасов. Без комедийного тона и Брюса Кэмпбелла к сожалению или к счастью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Юрий Стоянов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Юрий Стоянов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Активности на открытом воздухе

Сразу два городских события предлагают провести выходные в неформальной атмосфере. 11 июля пройдет маркет в баре Hoppy Mondays. Организаторы впервые устраивают самостоятельный маркет на крыше: обещают продавцов с керамикой, одеждой и другими вещами локальных брендов, лекторий о фотографии и дизайне на втором этаже, а также мини-тату-салон. Вход свободный. 18+

Еще один расслабленный формат — своп в «Цеху» 12 июля на Свердловском проспекте, 70. Механика простая: участники приносят до 15 ненужных, но хороших вещей, оставляют их на общем столе и забирают то, что понравится. Организаторы обещают чай и винил. Вход свободный. 18+

Тем, кто готов выбраться за пределы Челябинска, стоит присмотреться к VII славянскому фестивалю сельского экотуризма «Агнеру», который пройдет 11 июля в селе Веселовка под Златоустом. Гостей ждут ярмарка народных промыслов, мастер-классы, интерактивные площадки, концерт, народные игры и экскурсии. Фестиваль посвящен сохранению народных традиций и популяризации экотуризма. Вход свободный. 0+

Среди более экстремальных вариантов — второй этап Уральской лиги дрифта, который состоится 12 июля на «Трассе 74». В программе — парные заезды, выставка эксклюзивных автомобилей, парад участников, автограф-сессия, дрифт-такси и фудкорт. Билеты стоят от 1,4 тыс. до 2,8 тыс. руб., детям до семи лет вход бесплатный в сопровождении взрослых. 0+

Евгений Рыженьков