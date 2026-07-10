70 жителей Удмуртии попали в больницу с подозрением на мышиную лихорадку

70 жителей Удмуртии с подозрением на геморрагическую (мышиную) лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) поступили в Республиканскую инфекционную больницу (РКИБ). Один находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«От мышиной лихорадки страдают преимущественно сосуды. А почки, как наиболее сосудистый орган, служат здесь главным индикатором. Но страдать может и мозг — отсюда головные боли, головокружение и шум в ушах»,— рассказала в сюжете ГТРК «Удмуртия» врач-инфекционист 4-го отделения РКИБ Ольга Царенко.

Отмечается, что ГЛПС можно заразиться в любое время года, но чаще — летом во время дачных работ. Заболевание проникает в организм, если вдохнуть пыль, загрязненную мышами.

Напомним, за полгода в Удмуртии зарегистрировано почти 260 случаев ГЛПС.