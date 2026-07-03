В Удмуртии за полгода зарегистрировано почти 260 случаев ГЛПС

С января—июнь в Удмуртии выявлено 259 заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Это в три раза превышает показатель прошлого года — 80 случаев, сообщают в региональном управлении роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основной пик заболеваемости пришелся на июнь — 166 случаев. Больше всего заражений за январь—июнь выявлено в Кизнерском, в Вавожском, в Увинском, в Шарканском и в Якшур-Бодьинском районе.

Заболевание в 49,5% было связано с бытовыми действиями — при уборке в домах и квартирах, употреблении загрязненной пищи. 26,1% человек подхватили инфекцию во время посещения садово-дачных участков, 24,3% заразились во время охоты, рыбалки, сбора грибов и ягод.

ГЛПС — острое инфекционное заболевание, вызываемое хантавирусом. Это природно-очаговая инфекция, которая наносит серьезный ущерб здоровью и приводит к тяжелым последствиям. Человек заражается при вдыхании пыли, загрязненной выделениями грызунов, при употреблении зараженных продуктов, через грязные руки и поврежденную кожу.

Роспотребнадзор по Удмуртии выдал 396 предписаний о дополнительных профилактических мероприятиях руководителям хозяйствующих субъектов, включая СНТ и летние лагеря.

Карина Пырина