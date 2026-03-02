Вынесен приговор по делу о коррупции в белгородском фонде реформирования ЖКХ

Октябрьский районный суд города Белгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников Фонда реформирования ЖКХ Белгородской области и бывших заместителей генерального директора ООО «Центр Экологической Безопасности». Они признаны виновными за получение взятки и коммерческий подкуп (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 8 ст. 204 УК РФ соответственно, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в правохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Годом ранее, писал «Ъ-Черноземье», прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу. Его завели летом 2023 года.

Обвинение вынесено бывшим сотрудникам фонда Андрею Внукову и Юлии Овчаровой, заместителю генерального директора ООО «Центр экологической безопасности» Даниилу Медведеву и Кириллу Попову.

Суд, с учетом мнения гособвинителя, назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы сроком от 8 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев в колониях общего и строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком от 8 до 10 лет, со штрафом в размере от 20 млн до 50 млн руб.

По версии Следственного комитета, с ноября 2019 года по июль 2022 года они получили от директора коммерческой организации через посредников денежные средства и услуги имущественного характера на сумму свыше 35,9 млн руб. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о руководителе ООО «Активгрупп» Валентине Храмовой. Как считает следствие, деньги она передавала за подписание чиновниками актов выполненных работ по агентским договорам и их оплату. Полученные подсудимыми коррупционные доходы конфискованы в пользу государства.

В ноябре 2023-го следствие заочно обвинило во взятке бывшего директора фонда и экс-главу регионального оператора по обращению с отходами Леонида Белоковаленко. Он уехал из России.

Анна Швечикова