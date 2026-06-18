Новые автобусы закупят для Тамбова за 240 млн рублей
Комитет городского хозяйства администрации Тамбова ищет поставщика 15 газовых автобусов категории М3 за 238,5 млн руб. — из расчета 15,9 млн руб. за одну единицу транспорта. Доставить автобусы требуется до 20 ноября включительно. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Закупки».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По условиям закупки, каждый автобус должен иметь от 25 до 30 посадочных мест. Общая пассажировместимость должна превышать 90 человек. Транспорт следует доставить на территорию предприятия «Тамбовгортранс» на улице Чичканова.
Поставку оплатят из средств муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова». Заявки на участие в торгах будут принимать до 26 июня. Итоги подведут 30 июня.