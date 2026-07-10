Белгородчина лидирует в Черноземье по росту спроса на самозапреты на кредиты

В июне 2026 года в Белгородской области больше всего в Черноземье вырос спрос на услугу самозапрета на кредиты. Белгородцы подали на 96% больше соответствующих заявлений по сравнению с маем — рост с 5,95 тыс. до 11,7 тыс., подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С марта прошлого года, когда начал действовать сервис, белгородцы подали 232,8 тыс. заявлений на установку самозапрета на кредиты, еще 24,3 тыс. — на его снятие. Сейчас в регионе самозапрет действует у 193,6 тыс. жителей.

Заместитель директора Белгородского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Роман Марченко пояснил «Ъ-Черноземье», что связывает усилившийся спрос на услугу у белгородцев с «результатами большой проводимой работы в регионе по повышению финансовой грамотности населения».

«Белгородский филиал РСХБ является активным участником этой программы, и мы уверены, что такая работа дает результаты. Наши жители знают, зачем введен сервис самозапрета и как его устанавливать. Думаю, запрос на кредитование здесь ни при чем, так как ситуация с кредитованием одинакова по всей стране»,— сказал господин Марченко.

В России в целом в июне спрос на услугу вырос незначительно — жители подали 772,3 тыс. заявлений на установку самозапрета, что на 2,8% больше по сравнению с маем. С момента запуска сервиса в марте 2025 года в стране было подано 26 млн заявлений на установку самозапрета, еще 2,9 млн — на его снятие.

О причинах динамики в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «Сильное чувство заимовыручки».

Егор Якимов