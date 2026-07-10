Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tim Hepher / Reuters Фото: Tim Hepher / Reuters Фото: Tim Hepher / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Tim Hepher / Reuters Фото: Tim Hepher / Reuters Фото: Tim Hepher / Reuters

Почти сутки без пересадок. Этим летом состоялось знаковое событие для мировой авиации. Первый модифицированный самолет для проекта Sunrise выполнил испытательный полет в Тулузе в июне и сейчас проходит сертификационные тесты перед коммерческим запуском. Об ограничениях на полеты при холоде или жаре пока не сообщалось.

Сам проект австралийского перевозчика Qantas получил окончательные сроки: первый беспересадочный рейс Сидней-Лондон будет запущен в октябре 2027 года, продажи билетов начнутся в феврале.

Проект давно откладывался: сначала планировался на 2025-й, затем на 2026 год, а теперь зафиксирован на октябрь 2027-го. Первый самолет ожидается от Airbus в апреле следующего года, после чего поставки новых машин пойдут быстрыми очередями.

Для проекта выбраны 12 специально модифицированных Airbus A350 1000 ULR с дополнительным топливным баком. Это увеличивает дальность примерно на 1 тыс. морских миль и позволяет покрывать около 10 тыс. морских миль (примерно 18,5 тыс. км).

Первым направлением станет Лондон: рейс Сидней-Лондон будет длиться до 22 часов, что на четыре часа меньше по сравнению с двухэтапной схемой с пересадкой. Второй ключевой маршрут — Сидней-Нью Йорк — появится позже. Также самолеты могут использоваться и на существующих супердальних направлениях, к тому же они помогут открывать новые маршруты.

Техническая база проекта почти готова, и все указывает на то, что Qantas готовится начать самые длинные в мире беспересадочные коммерческие рейсы из Австралии. Ноги и руки, конечно, в полете затекут, но сама возможность впечатляющая.

Яна Лубнина