«Предложения новых урбан-вилл появляются крайне редко»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На столичном первичном рынке высотные жилые комплексы практически вытеснили малоэтажную застройку. Почти половину всех реализуемых проектов составляют дома, в которых больше 30 этажей, посчитали эксперты компаний «НДВ Супермаркет недвижимости» и «Группа Родина».

На этом фоне малоэтажные комплексы, в частности, урбан-виллы стали одним из самых редких форматов столичного жилья. Хотя они востребованы у покупателей, которым важны приватность, собственный вход, небольшой участок и камерная среда без отказа от преимуществ мегаполиса. Такие проекты сочетают в себе формат загородного дома с городской инфраструктурой.

К началу лета в Москве, в старых ее границах, насчитывалось около 90 урбан-вилл. Больше половины из них расположены на северо-западе городе: в Куркине, Митине и Серебряном Бору доступно 48 домов подобного формата. Средняя их стоимость — 160 млн руб. На юго-западе открыто 24 предложения. В основном это объекты в Южном Бутове и поселке Потапово с чеком 55,5 млн руб. На северо-востоке предлагается 6 домов. В Западном, Южном и Центральном округах доступно к покупке всего по 4 варианта. Причем в последнем цена за квадратный метр варьируется в диапазоне от 1 млн руб. до 2 млн руб.

За последнее десятилетие девелоперы не возводили крупных малоэтажных кварталов в исторической части столицы. Предложения новых урбан-вилл, отмечают брокеры, появляются крайне редко. Исключением становятся проекты, где застройщики добавляют по несколько двух- или трехэтажных секций в составе премиальных комплексов.

Светлана Бардина