Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reed Saxon / AP Фото: Reed Saxon / AP

Главный бензиновый кризис в истории разразился в 1973 году, в разгар войны Судного дня. США поддержали Израиль добрым словом и оружием, в ответ коалиция арабских государств в одночасье остановила поставки нефти Штатам и их союзникам. Западный мир застыл в буквальном смысле. Цена на нефть за день подскочила втрое. На заправках стояли многокилометровые очереди.

В Великобритании ввели трехдневную рабочую неделю, в Германии ограничили скорость движения на автобанах, в Голландии запретили пользоваться личными авто по воскресеньям, в США ввели заправки по четным и нечетным дням по последним цифрам номеров, а во Франции начались массовые инспекции помещений со штрафами тем, кто тратит драгоценное топливо, прогревая помещения свыше 20 градусов. В Вашингтоне вокруг Белого дома бродили демонстранты с плакатами: «Нет бензина? Звоните Картеру!» К счастью, война продлилась меньше трех недель. Видимо, Картеру звонки не понравились.