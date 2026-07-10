Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Сегодня вспомнился город Иваново. Случилось так, что года полтора подряд я ездил сюда регулярно, почти раз в месяц, пока делал художественный проект со студентами из ГИТИСа в рамках фестиваля «Первая фабрика авангарда».

Название отсылает к 1920-м и участию тогдашних дам-художниц, которых принято называть «амазонками авангарда», в разработке образцов агитационных тканей для здешних бесчисленных ткацких мануфактур. Известно, что в начале века их насчитывалось 59.

Замечу, что сложившиеся стереотипы и городские легенды зачастую не оправданы. Главный слоган «Иваново — город невест». Я подобного гендерного перекоса, честно, не заметил ни в городском пешем потоке, ни в толпе подростков на Центральной набережной реки Уводь, ни в ресторанах пешеходного Аптечного переулка.

Слоган этот родом из советских времен, когда здесь работали пять крупнейших ткацких комбинатов страны, где трудились в основном женщины. Хотя и тогда, да и сейчас в городе базируется огромное число воинских частей, где, естественно, превалируют мужчины, а также семь высших учебных заведений университетско-академического уровня.

Среди них — Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина, выпускающий специалистов топливно-энергетического комплекса. А это не просто юноши, но множество темнокожих студентов, которые весьма необычно выглядят в русской средней полосе.

Кстати, сейчас, по некоторым данным, в городе и окрестностях работает более 20 ткацких предприятий. Но главная городская фабрика — Большая Ивановская мануфактура (БИМ) — символ, который местные краеведы иногда даже называют Ивановским кремлем, лежит в руинах уже почти 20 лет, с 2008-го. Это самый центр города, берег все той же Уводи.

Огромные краснокирпичные здания рубежа XIX-XX веков, внутренности выпотрошены и вывезены, на полах можно отыскать обломки старых изразцов и даже клейменые кирпичи, если уговорить сторожей и не бояться стаи бродячих собак. Еще в 2021-м ивановские университеты объединились и стремятся создать на месте БИМа кампус. Замысел благородный. Интересно, будет ли реализован при жизни нынешнего поколения ивановцев?

Дмитрий Буткевич