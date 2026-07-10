Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fortepan / Farago Gyorgy Фото: Fortepan / Farago Gyorgy

Одним из самых эффективных нападающих в мировом футболе был венгр Шандор Кочиш, который очень редко уходил с поля без забитого мяча. Когда речь заходит о венгерском футболе, обычно вспоминают знаменитого Пушкаша. Но если брать не общее количество голов, а рассчитывать мячи, забитые в среднем за игру, то конкурентов у Кочиша практически не будет.

Только вдумайтесь, за сборную Венгрии он забил 75 мячей в 68 матчах. Это больше гола за игру. Именно Кочиш на чемпионате мира 1954 года забил 11 мячей в пяти матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. Несмотря на не самый высокий рост, Шандор блестяще играл, как говорят футболисты, на втором этаже, за что получил прозвище «Золотая голова». Но несмотря на свой невероятный талант, форвард был человеком замкнутым, не любил общаться с журналистами, и те писали об успехах венгров весьма сдержанно.

В 1956 году Кочиш отказался вернуться на родину после того, как советские войска подавили там восстание, и остался без клуба. Его тогда фактически подобрал скромный швейцарский «Янг Бойз». Но в 29 лет, когда многие в футболе думают о завершении карьеры, Кочиша пригласили в «Барселону», где он в итоге отыграл семь лет, забив 155 голов.

Шандор Кочиш повесил бусы на гвоздь в 36 лет. Несмотря на свой невероятный талант, королевских почестей в футболе форвард так и не увидел. Поднять Кубок мира и Кубок европейских чемпионов ему не удалось. Он закончил жизнь так, что врагу не пожелаешь. В 49 лет выбросился из окна больницы в Каталонии, так как больше не мог терпеть боль. У игрока диагностировали рак желудка. Одна из местных газет вышла после этого с циничным заголовком: «"Золотая голова" отправилась в последний полет». И до сих пор нападающего, который и сейчас занимает третье место в списке лучших футболистов национальных сборных всех времен, знают только те, кто погружается в историю этого вида спорта.

Владимир Осипов