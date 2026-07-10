Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Степанова, Коммерсантъ Фото: Александра Степанова, Коммерсантъ

Эпоха улучшайзинга продолжается. Но теперь модно не просто «взламывать» организм, а совершенствовать его. В зарубежных соцсетях набирает популярность термин humanmaxxing, «максимизация человека». Если биохакинг обещал сделать вас здоровее, то новая философия предлагает улучшить вообще все: тело, мозг, внешность, гормоны, продуктивность, настроение и продолжительность жизни. Наши тела становятся устройствами, которые нужно постоянно обновлять и продлевать на них подписку.

Любопытно, что само слово «здоровье» постепенно исчезает из этой истории. Слишком скучно, новая цель — заставить сердце биться лучше. Мозг должен быстрее схватывать информацию и творить на пределе своих возможностей. Коже ничего не остается как стареть медленнее, а мышцы обязаны восстанавливаться раньше, чем мы успели устать. Даже у отдыха есть KPI.

Самое интересное, что меняется не только тело, но и отношение к нему. Организм перестает быть тем, к чему стоит прислушиваться, а становится панелью управления. Например, вместо собственных ощущений, выспался я или нет, оптимизаторы больше доверяют умным часам, кольцам и другим гаджетам. А выражение «работать над собой» звучит как инструкция по эксплуатации.

Но в целом все эти принципы мало отличаются от обычных рекомендаций по здоровому образу жизни. За исключением дорогостоящих экспериментов с радикальным омоложением и увеличением продолжительности жизни, сразу на век. К таким инструментам специалисты советуют относиться с осторожностью.

Анна Кулецкая