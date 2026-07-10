Сборная Франция вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, обыграв в Фоксборо команду Марокко со счетом 2:0. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Butler Ii / Reuters Фото: David Butler Ii / Reuters

Начали французы лихо: тут же создали опасный момент и получили право на пенальти. Но когда Киллиан Мбаппе не смог его реализовать, игра успокоилась и неспешно катилась без забитых мячей порой под разочарованный свист трибун. 0:0 после первого тайма, но во втором французы смогли проснуться, а марокканцы нет.

Сначала на 60-й минуте забил Мбаппе и догнал Месси по количеству голов на турнире (теперь у них по восемь мячей), а спустя всего шесть минут Усман Дембеле удвоил результат. Таким образом все самые популярные пари в «Лиге Ставок» зашли: Франция выиграла в основное время, а Мбаппе забил.

10 июля станет известно, с кем сыграют французы в 1/2 финала, с Испанией или Бельгией. При этом «Красная фурия» — не просто фаворит, в ее соперника букмекеры практически не верят. Выход Бельгии в полуфинал в «Лиге Ставок» идет за 3,5, а вот пари на испанцев можно взять с коэффициентом 1,33. И даже четыре мяча бельгийцев в ворота американцев не изменили расклад сил, с точки зрения прогнозистов. Футбольный аналитик Константин Клещёв также не сомневается в успехе Испании:

«Уж слишком надежно, сбалансированно, внимательно играет эта сборная. Ноль голов, это о чем-то говорит. Мне вспоминается почему-то сборная Италии 2006 года, когда она пропустила всего два мяча. А сейчас испанцы могут вообще замахнуться на рекорд и выйти сухими из воды».

Причем голов во встрече 10 июля с большой долей вероятности будет немного. Так что пари на два мяча или меньше с коэффициентом чуть выше 2 в «Лиге Ставок» — хороший вариант, считает комментатор Александр Аксёнов:

«Вполне возможно, испанцы опять победят со счетом 1:0. Но Бельгия будет терпеть и ждать своего шанса. Думаю, такому счету никто не удивится, это вполне будет допустимый результат».

Из оставшихся четвертьфинальных матчей особняком стоит встреча Англия—Норвегия. С фаворитом тут тоже все ясно. Выход британцев в следующую стадию в «Лиге Ставок» идет чуть меньше 1,5, а норвежцев — почти за 3. Но игра, которую показывают викинги, впечатлила многих экспертов. Футболист, тренер Александр Гришин считает, что эта Норвегия способна на многое:

«Я так думаю, что они должны пройти далеко с их линией нападения: Александером Сёрлотом, Мартином Эдегором и Эрлингом Холанном, которые забивают в каждой игре. Я так думаю, Норвегия нервы попортит всем сборным. Я тоже хочу, чтобы она дошла до финала».

Если поверить в эту команду, и она не подведет, то суммы пари можно увеличить серьезно. Например, выход Норвегии в финал в «Лиге Ставок» идет за 6,5, а коэффициент на то, что эта сборная займет второе место в турнире, 10. Правда, желающих делать ставки на успех Норвегии немного.

Зато немало ставок на гол Лионеля Месси в противостоянии Аргентины со Швейцарией, что неудивительно: пока он забивал в каждой игре чемпионата. Но до этого еще далеко, встреча стартует 12 июля в 4.00. А 10-го — в 22.00 смотрим игру Испания—Бельгия. К счастью, она будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Владимир Осипов