Бывшему депутату Николаю Шумилкову продлили срок ареста

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода, рассмотрев ходатайство следователя, до 14 июля включительно продлил срок ареста бывшему депутату заксобрания Николаю Шумилкову, владельцу ряда домоуправляющих компаний. Защита арестованного предпринимателя просила выпустить его под домашний арест или залог, но в смягчении меры пресечения суд отказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Николай Шумилков был арестован 17 апреля по обвинению в попытке коммерческого подкупа в особо крупном размере. По версии следствия, Николай Шумилков передал 1,1 млн руб. другому соучредителю ООО УК «Корабел» Николаю Медведеву за то, чтобы тот принял участие в смене директора управляющей компании Виктора Терещенко и проголосовал за назначение другого управленца. При передаче денег бывшего депутата задержали.

Николай Шумилков с обвинением не согласен. По версии обвиняемого, он давал деньги компаньону в долг по расписке, и эту ситуацию представили как криминал. С директором УК «Корабел» у Николая Шумилкова был конфликт по бизнесу. Судя по картотеке арбитражных дел, арестованный управдом пытается исключить Виктора Терещенко, владеющего 1% доли в «Корабеле», из участников общества, считая, что тот поставил под угрозу деятельность компании. Однако первая судебная инстанция отказала Николаю Шумилкову в исключении партнера из соучредителей УК. На Виктора Терещенко также подало в суд ООО «Сормовская домоуправляющая компания» (СДК), полагая, что он нанес свыше полумиллиона рублей убытков своими действиями. Решение по арбитражному спору с СДК еще не вынесено.

Иван Сергеев