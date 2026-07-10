«Бакальскому рудоуправлению» предъявили новые долги на 142 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит требование АО «Майнинг Солюшнс» к «Бакальскому рудоуправлению» в рамках дела о банкротстве предприятия. Заявленная сумма долга составляет 142,9 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Заявление поступило еще 26 февраля 2026 года, однако рассматривать его начнут только после того, как на «Бакальском рудоуправлении» завершится процедура наблюдения. Она продлится как минимум до 6 августа.

«Бакальское рудоуправление» проходит через эту процедуру с мая 2026-го. Двумя месяцами ранее предприятие самостоятельно подало в суд заявление о своей несостоятельности. В настоящий момент, с учетом требований АО «Майнинг Солюшнс», размер предъявленных долгов к организации составляет почти 4 млрд руб. Так, требования в размере 2,2 млрд руб. принадлежат ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (Свердловская область); 1,4 млрд руб. — межрайонной ИФНС №4 по Республике Башкортостан; 304 млн руб. — ПАО «ВТБ»; 100 млн руб. — администрации Саткинского округа; 76,4 млн руб. — ООО «Уралэнергосбыт».

Ольга Воробьева