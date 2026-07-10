Апелляция утвердила отказ во взыскании $6 млн с «Нижегородской ярмарки»

Первый арбитражный апелляционный суд утвердил отказ во взыскании $6 млн с «Нижегородской ярмарки» в пользу сейшельской компании Luccio Enterprise Ltd по «немцовскому долгу» 30-летней давности, следует из судебной картотеки. В марте 2026 года Арбитражный суд Нижегородской области отказал компании в иске, который мог привести ярмарку к банкротству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», долг возник в 1990-х годах при губернаторе Нижегородской области Борисе Немцове. Власти решили выручить Bank of New York, который ошибочно перечислил банку «Нижегородец» $2 млн. Деньги были израсходованы, и областная администрация оформила кредит в размере $3,5 млн на Нижегородскую ярмарку в Инкомбанке.

Однако вернуть кредит ярмарка не смогла, и суд взыскал с нее задолженность, которую впоследствии переуступили офшорам. В 2011 году ярмарка выдала кредиторам вексель на $4,4 млн, по которому в 2022 году кипрские компании потребовали оплаты и переуступили право требования Luccio Enterprise Ltd, которая обратилась в суд.

Владимир Зубарев