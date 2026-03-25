Сейшелы остались без «немцовского долга»

Арбитражный суд в закрытом режиме рассмотрел иск Luccio Enterprise Ltd (Сейшельские острова) о взыскании более $6 млн c АО «Нижегородская ярмарка» области по долгу, которому исполнилось 30 лет. В 1990-х годах первый постсоветский губернатор области Борис Немцов за счет ярмарки решал проблемы американского Bank of New York, ошибочно перечислившего транш в Нижний Новгород. В 2011 году при губернаторе Валерии Шанцеве уплату судебно подтвержденной задолженности, которая не раз переуступалась между зарубежными офшорами, отложили на 10 лет за счет выдачи векселя. Суд отказал во взыскании денег по этому векселю, что грозило банкротством Нижегородской ярмарки. Взыскатель, вероятно, будет обжаловать отказ в апелляции.

В споре на $6 млн суд встал на сторону «Нижегородской ярмарки»

В споре на $6 млн суд встал на сторону «Нижегородской ярмарки»

Арбитражный суд Нижегородской области в полном объеме отказал сейшельской компании Luccio Enterprise Ltd, представители которой требовали взыскать $6,163 млн долга с процентами c АО «Нижегородская ярмарка». Слушание дела в завершающей стадии проходило в закрытом режиме, отметка об отказе взыскателю содержится в судебной картотеке.

Как ранее сообщал «Ъ», история началась еще в 1990-х годах при губернаторе Борисе Немцове, когда областная администрация решила выручить Bank of New York. Американский банк ошибочно перечислил $2 млн банку «Нижегородец», уже находившемуся в предбанкротном состоянии. Валютный транш был потрачен, а нижегородские власти решили взять кредит на Нижегородскую ярмарку, чтобы расплатиться с американцами и избежать международного скандала. Нижегородская ярмарка взяла под большие проценты в Инкомбанке кредит в размере $3,5 млн. Часть денег потратили на быстро возводимые павильоны, и по трехстороннему соглашению Нижегородская ярмарка через банк «Нижегородец» перечислила деньги Bank of New York, российским подразделением которого руководила давняя знакомая Бориса Немцова Наталья Гурфинкель.

Вернуть кредит банку Нижегородская ярмарка не смогла, суд взыскал задолженность, которая затем переуступалась ЗАО «Ингель-М», а далее кипрским компаниям Fokker и Saricon.

В 2011 году, когда очередной взыскатель задолженности обратился за оплатой, ярмарка с ведома губернатора Валерия Шанцева выдала вексель на $4,4 млн, отложив расплату по долговой расписке на 10 лет. В 2022 году кипрские компании потребовали оплаты по векселю, а затем переуступили право требования денег Luccio Enterprise Ltd.

Пока судебный спор слушался в открытом режиме, последний взыскатель настаивал на безусловной и прямой задолженности ярмарки по ее векселю, полученному по цепочке переуступок. Представители АО «Нижегородская ярмарка», напротив, доказывали, что срок давности по требованию истек, а переуступка векселя сейшельской компании была мнимой сделкой. На стороне областного предприятия выступили нижегородская прокуратура вместе с межрегиональным управлением Росфинмониторинга.

Кроме того, в областной прокуратуре отыскали материалы уголовного дела 1998 года о незаконной сделке с недвижимостью, в котором фигурировали Борис Немцов и Анатолий Чубайс, который в качестве председателя Госкоимущества РФ дал согласие заложить по невозвращенному ярмаркой кредиту федеральное здание «Нижполиграф». До суда это старое уголовное дело не дошло, но и прекращено оно не было, числясь приостановленным.

Материалы этого дела ответчик использовал, чтобы доказать суду возможно криминальный характер возникновения задолженности и, следовательно, возможность оспаривания обязательств по векселю.

Первую победу в важном судебном споре на «Нижегородской ярмарке» комментируют осторожно. «Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству истца. Мотивировочную часть решения, по правилам судебного процесса, суд не оглашает, а высылает сторонам. Поэтому дать какие-либо развернутые комментарии в настоящее время не имеем возможности. Мотивировочная часть поступит к нам не ранее чем через 10 дней», — сообщила «Ъ» гендиректор АО Елизавета Зубакина.

Пока сторонам спора неизвестно, какие аргументы судья Светлана Курашкина положила в основу своего решения. Из-за банковской тайны истца оно, вероятно, не будет опубликовано в судебной картотеке. Получить комментарии представителей Luccio Enterprise Ltd не удалось. Однако сторонние юристы не сомневаются, что истец подаст апелляционную жалобу и будет оспаривать отказ во взыскании крупной суммы во всех инстанциях вплоть до Верховного суда. Старая задолженность долгие годы портит бухгалтерский баланс Нижегородской ярмарки. Возможно, после завершения судебных тяжб по векселю, если областное предприятие их выиграет, «немцовский долг» удастся списать.

Роман Кряжев