«Это уже не пролив, а тупик»

Возобновление военных действий между США и Ираном вызвало заметную реакцию в международной прессе. Обозреватели крайне озабочены тем, что это может подорвать достигнутое недавно мирное соглашение и поставить под угрозу движение судов через Ормузский пролив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Tehran Times (Тегеран, Иран) Унижение и эскалация: что означает новая наступательная стратегия Трампа против Ирана Атаки США представляют собой явное нарушение меморандума о взаимопонимании, подписанного при посредничестве Пакистана между Тегераном и Вашингтоном 17 июня. Ответная операция (Ирана.— “Ъ”) показала, что, несмотря на многомесячный конфликт, его структура военного командования, ракетный потенциал и система принятия стратегических решений остаются полностью работоспособными. Новые атаки США не ослабили сдерживающий потенциал Ирана, а, наоборот, укрепили решимость Тегерана должным образом реагировать на любые нарушения его суверенитета. Если Соединенные Штаты продолжат неоднократно нарушать меморандум, перспектив дипломатического решения конфликта станет еще меньше. Это сделает регион все более уязвимым для более масштабной и опасной военной конфронтации.

Fox News (Нью-Йорк, США) Иранская схема в Ормузском проливе может подорвать светлое будущее одной из стран Персидского залива В водовороте шума вокруг действий Ирана в Ормузском проливе гораздо меньше внимания уделялось стране по другую сторону спорного водного пути — Оману. В ходе конфликта в Иране Оман оставался несколько загадочным игроком. Сотрудничая с Соединенными Штатами в качестве посредника, он в то же время демонстрировал открытость к планам Тегерана по введению пошлин на судоходство через пролив. Это было бы серьезной ошибкой. В отличие от Ирана у Омана есть светлое многообещающее будущее, которое возможно благодаря недавним эффективным экономическим реформам и шансам присоединиться к растущему региональному сопротивлению против Исламской Республики. Вместо того чтобы становиться младшим партнером Тегерана, Маскат обладает уникальной геоэкономической возможностью координировать свои действия с гораздо более продуктивными и процветающими региональными партнерами в сотрудничестве с Соединенными Штатами на благо всего общества.

The Week (Кочи, Индия) Геополитическая нестабильность вновь всплывает в Персидском заливе На фоне нового обострения конфликта на Ближнем Востоке все больше судов направляются к проливу. Однако для владельцев и операторов танкеров дилемма заключается в выборе маршрута. Северный маршрут, расположенный ближе к иранскому побережью, вероятно, потребует одобрения Тегерана. Южный проход, идущий вдоль побережья Омана и, как считается, находящийся под защитой США, стал тем самым коридором, где Иран во вторник атаковал три коммерческих судна. Оманский маршрут стал жизненно важным коридором для перевозки контейнеров, сырой нефти, химикатов, сжиженного газа и нефтепродуктов танкерами. Тем не менее схемы движения остаются фрагментированными и по иранским, и по оманским маршрутам, и по «темным»/неизвестным маршрутам, что отражает характер риска. Выбор маршрута стал символом неопределенности. Ни один из путей не гарантирует безопасности, и любой показывает, насколько хрупкой остается ситуация с безопасностью в Ормузском проливе.

Le Monde (Париж, Франция) Ормузский пролив: Дональд Трамп сталкивается с риском спорадической войны с Ираном Возобновление авиаударов США и Ирана в среду, несмотря на меморандум о взаимопонимании, достигнутый между двумя странами, ставит под угрозу перспективы быстрого разрешения кризиса. Вместе с тем конфликт остается непопулярным среди американской общественности. Это уже не пролив, а тупик. Возобновив в среду, 8 июля, боевые действия против Ирана, который, по его словам, обстрелял три катарских и саудовских судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, Дональд Трамп не просто поставил под сомнение меморандум о взаимопонимании, заключенный с Исламской Республикой 17 июня. Он косвенно признал, что долгожданное разрешение кризиса, вероятно, займет гораздо больше времени, чем предполагалось.

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик