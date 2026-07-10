Футбол проиграл кризису

Владельцы баров и пабов остались недовольны спросом на трансляции матчей чемпионата мира: он оказался ниже, чем обычно во время соревнований. Об этом “Ъ FM” рассказали сами предприниматели. Они связывают это с желанием россиян сократить расходы, а также с тем, что топливный кризис сейчас больше волнует граждан, чем футбол. Играет роль и отсутствие национальной сборной на мундиале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В чем еще причины? И есть ли еще шанс заработать на финале чемпионата мира? Говорить о полном отсутствии интереса россиян к просмотру футбола в заведениях нельзя. По словам собеседники “Ъ FM”, гостей много, но после ажиотажа 2022 года, когда столы бронировали за несколько недель до игр, бизнес ожидал большего. Сейчас же свободные места можно найти даже за день до матча.

В сети «Руки ВВерх!» рассказали “Ъ FM”, что их бары заполнены в среднем на 80% во время трансляций матчей, а на финал забронированы почти все места. В Tap & Barrel Pub свободных столов тоже немного. На решающую игру спрос всегда в разы выше, подтвердила коммерческий директор сети пабов Harat's Юлия Каныгина:

«На матчах до 1/8 финала мы интерес болельщиков к чемпионату мира никак не почувствовали, спрос был минимальным. Вот с началом этого этапа наши пабы заполнились болельщиками. На финальный матч, который состоится 19 июля, свободных мест уже нет, у нас бронь 100 , несмотря на то, что время трансляции достаточно позднее. На финальную игру мы изменили условия бронирования столов, добавив обязательный депозит в 4 тыс. руб. со стола».

Впервые чемпионат такого масштаба принимают сразу три государства — США, Мексика и Канада. Но из-за разницы часовых поясов россиянам сложнее смотреть матчи, часть встреч начинается поздней ночью или ранним утром. В удобное время проходит лишь четверть всех трансляций. Из-за этого спрос на просмотр футбола в заведениях тоже падает, пояснил основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук. Впрочем, и общее настроение граждан, по его словам, сейчас не самое спортивное:

«Во время прошлого чемпионата мира активность была больше, у нас столы за неделю-две бронировались, и люди еще более охотно смотрели футбол. В этом году турнир чуть меньше внимания привлекает. Возможно из-за того, что время игр не всегда удобное. Здесь не вопрос даже, может быть, чемпионата. Все-таки присутствует определенная общая кризисная тенденция.

В целом поток гостей чуть снизился, люди действительно считают деньги, и два-три раза в неделю ходить в ресторан мало кто себе может позволить.

Я рассчитывал на большее, но глобально в дни чемпионата все равно возрастает посещаемость заведений».

Отдельный фактор — это цены. Некоторые заведения в этом году пересмотрели барные карты после повышения акцизов. Как убедился “Ъ FM”, стоимость бокала пива 0,5 л. в пабах начинается от 600 руб., а на некоторые импортные позиции цены доходят и до 2,5 тыс. руб. Но у снижения количества желающих посмотреть футбол в баре есть и чисто спортивная причина, считает директор пиар-агентства Consigliere Дмитрий Скрипниченко:

«Перед потребителем стоит вопрос, где лучше посмотреть футбол: дома, где-то на проекторе, а не в ресторане или баре, в которых цены существенно подросли за четыре года. Что касается спортивной составляющей, наша сборная не участвует в больших турнирах, начиная с 2022 года. Если раньше мы надеялись, что это быстро решится, то сейчас вопрос очень затянулся, поэтому интерес к международному футболу, безусловно, у массового зрителя упал.

Тенденция, что международные федерации потихоньку открывают возможность нашим спортсменам принимать участие в соревнованиях, безусловно, положительно в будущем скажется на зрительской активности. Если в ближайшем будущем сборную РФ по футболу восстановят, сразу же увидим рост посещаемости и в барах, и на стадионах».

Для привлечения клиентов бары устраивают совмещенные форматы отдыха, например, когда гости смотрят трансляции футбольных матчей, поют караоке и участвуют в квизах. Некоторые заведения приглашают звездных комментаторов и устраивают обсуждения итогов игры.

Ангелина Зотина, Владислав Викторов