Нижегородский суд взыскал полученные по преступным сделкам 13 млн рублей

Суд в Нижнем Новгороде удовлетворил иск транспортной прокуратуры о взыскании в доход государства более 13 млн руб., полученных коммерсантом по сделкам на поставку навигационных знаков. Арбитражный суд области признал эти сделки недействительными, сообщили в надзорном ведомстве.

Две госзакупки в 2023 году объявила администрация Волжского бассейна. Предприниматель, чтобы получить эти контракты, передал представителю компании-конкурента 1,8 млн руб.

Сейчас предпринимателя судят по обвинению в коммерческом подкупе.

Галина Шамберина