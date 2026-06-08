Дело о мошенничестве с навигационными фонарями в Нижнем Новгороде передали в суд

Предприниматель предстанет перед судом в Нижегородской области по делу о махинациях с поставками навигационного оборудования. Как сообщили в Центральном МСУТ СК России, его обвиняют по ч. 4 ст. 204 (коммерческий подкуп) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2023 году предприниматель за 1,8 млн руб. подкупил сотрудника компании-конкурента, чтобы победить в конкурсе ФБУ «Администрация Волжского бассейна» на поставку плавучих навигационных знаков.

Кроме того, при заключении другого контракта в 2024 году обвиняемый предоставил тому же заказчику ложные сведения о поставке навигационных фонарей, якобы произведенных на территории Евразийского экономического союза. Это позволило получить 15% преференции к цене контракта, однако впоследствии фигурант купил оборудование за пределами ЕАЭС, причинив заказчику 1,5 млн руб. ущерба.

Галина Шамберина