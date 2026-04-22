День ото дна

В условиях отставания российской экономики от прогнозов правительства РФ нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий и власти предупредили о грядущем росте банкротств и сокращении числа предприятий и сотрудников. Основными причинами названы укрепление рубля, высокие ставки по кредитам, повышение НДС и увеличение неплатежей со стороны крупных заказчиков. Ряд крупных промышленных и аграрных предприятий начали переводить сотрудников в режим неполной занятости. Число таких работников увеличилось в пять раз, растет количество скрытных увольнений и долги по зарплате, отмечают в областном министерстве демографии. Депутаты заксобрания готовы обсуждать дополнительные меры поддержки, ситуацию надеются донести до федерального уровня.

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий назвал основные причины падения нижегородской экономики

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий назвал основные причины падения нижегородской экономики

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В существующией в России экономической ситуации целый ряд предприятий Нижегородской области будут вынуждены закрыться, уверен бизнес-омбудсмен Павел Солодкий. Об этом он заявил на заседании комитета по экономике в нижегородском заксобрании. «На прошлой неделе президент Владимир Путин обратил внимание на то, что с экономикой не все в порядке. Она падает и продолжит падать, потому что никакие меры по решению этих проблем пока не приняты»,— напомнил господин Солодкий.

Одной из причин падения экономики он назвал укрепление рубля: в бюджете РФ на 2024 год курс доллара США прогнозировался на уровне 96,7 руб., а в конце 2025 года составил 77 руб.

«Ориентируясь на эти макроэкономические данные, предприниматель покупает станки и заключает экспортные контракты. В итоге курс доллара — 77 руб. Корреляция или даже ошибка — более 20%. И в итоге приходит на областной штаб (по обеспечению устойчивости социально-экономического развития региона.— «Ъ») такой монстр, как бумкомбинат, и говорит, что в убытке и не знает, сколько еще продержится»,— рассказал господин Солодкий.

Другой серьезной проблемой для бизнеса омбудсмен назвал высокие процентные ставки по кредитам, которые доходят до 30%, а реструктурировать их банки не спешат. Третьим негативным фактором стали изменения в системе налогообложения, в первую очередь повышение НДС.

Также с 1 апреля региональные управления ФНС лишены полномочий принимать решения об отсрочке выплаты долга по налогам на суммы до 50 млн руб. «Раньше руководитель регионального УФНС мог принять решение об отсрочке на срок до трех лет. Это было хоть какое-то спасение. Сейчас этот вопрос можно решить только в Москве»,— сообщил бизнес-омбудсмен.

Наконец, рост неплатежей со стороны крупных предприятий с госучастием приводит к проблемам с уплатой налогов подрядчиками и расчетов с контрагентами из числа предприятий малого и среднего бизнеса. В качестве примера Павел Солодкий привел компанию «Меридиан»: ее 11 заводов шьют одежду и обувь для таких компаний, как «Роснефть» и «Росатом», однако не могут получить выплаты.

О росте неплатежей на 30% еще в начале 2025 года предупреждали «Ъ-Приволжье» нижегородские промышленники. Тогда некоторые из них впервые были вынуждены обнулить инвестиционные программы и начать готовиться к высвобождению персонала. Также они опасались начала длительной рецессии в российской экономике из-за высокой ключевой ставки, роста цен, затрат и нехватки оборотных средств.

По данным Росстата, доля убыточных компаний в Нижегородской области в начале 2026 года увеличилась на 8,6% — до 38,7%.

Впрочем, в 2025 году число банкротств юрлиц в регионе снизилось на 22%, свидетельствуют данные портала Федресурс. Одновременно число банкротств физлиц и индивидуальных предпринимателей выросло на четверть — до 9,6 тыс.

«Мы 20 лет выводили малый и средний бизнес из тени, а сейчас этот бизнес говорит, что работать в белую не может»,— отметил Павел Солодкий. Он добавил, что у ряда предприятий, которые ранее вложились в новые производства, сейчас нет заказов, а торговые центры «умирают» и будут «уходить с молотка» из-за снижения покупательной способности и роста налоговой нагрузки на 20–30%.

Параллельно крупные промышленные предприятия стали переводить сотрудников в режим неполной занятости, этот показатель увеличился в пять раз, подсчитал министр демографии Игорь Пантюхин.

Сейчас частично заняты 4,8 тыс. работников против 1 тыс. в 2025 году. Из 208 организаций 169 пока не планируют сокращать штат, отметил господин Пантюхин. В простое находятся 2,5 тыс. работников, еще около более 900 человек — в режиме неполного рабочего дня.

Наиболее сложная ситуация в автопроме, металлургии и ряде предприятий АПК. При этом сальдо принятых и уволенных работников в 2026 году составило 6 тыс. человек против 57 тыс. годом ранее, растет число «скрытого высвобождения рабочей силы», когда работодатель не увольняет сотрудников, а расторгает трудовые договоры по соглашению сторон. Кроме того, число вакансий за год сократилось на 40 тыс. и продолжит снижаться, задолженность по зарплатам может начать расти, а многие предприятия начинают банкротиться, уточнил господин Пантюхин.

Сейчас власти применяют механизм компенсаций зарплат работникам во время простоя производств как во времена пандемии коронавируса. На эти цели в 2026 году направят 100 млн руб.

Тем не менее аппарат омбудсмена готовит обращение в Совет Федерации о необходимости принять меры в связи с падением экономики, чтобы минимизировать негативные последствия.

Председатель комитета Игорь Норенков сообщил, что на совещаниях с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей обсуждалось высвобождение 20 тыс. работников предприятий при негативном сценарии, и депутаты готовы принимать антикризисные меры на законодательном и представительном уровне.

Владимир Зубарев