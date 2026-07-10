Топ-менеджеры останавливаются на карьерной лестнице

Топы не хотят быть СЕO. На этот тренд обращают внимание опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. Управленцев настораживает высокий уровень ответственности и давление акционеров. При этом премия за риск сокращается. Что это значит для собственников бизнеса? И чего ждут от гендиректоров?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Позиция СEO стала практически расстрельной: рисков больше, чем возможностей. Управленцев теперь меняют каждые два-три года и при этом растет число судебных дел против них. Требования истцов удовлетворяют уже в 51% случаев. С директоров компаний за последние полтора года российские суды взыскали более 32,5 млрд руб., посчитали юристы Nerra. Собственники бизнеса хотят больше, чем могут сделать топы. Поэтому-то и меняется подход к карьере, заметил управляющий партнер The Edgers Роман Тышковский:

«У нас в стране очень низкая толерантность к ошибкам, особенно в бизнес-среде, поэтому у нас такая частая смена CEO.

И многие к этому не готовы, не идут вверх по карьерной лестнице. Речь о тех, кто находится на позиции "CEO минус один" или "CEO минус два". Вот когда им предлагают продвинуться, они не соглашаются. А те, кто этого желают, не соответствуют ожиданиям нанимателей. Очень сложно в текущих реалиях найти человека, который четко скажет, куда и как идти, с помощью каких ресурсов».

Гендиректор, по мнению акционеров, должен работать в режиме осьминога: взаимодействовать с командой, заниматься цифровой трансформацией, отвечать за операционку, партнеров, контрагентов и обеспечивать прибыль. А еще быть публичным, добавил управляющий партнер консалтинговой компании Birge Геннадий Ванин:

«Риск и ответственность повышаются. Это связано и с требованиями фискальных органов, и со сложным бизнес-контекстом. Даже за этот год сходу вспомню два случая, когда сильный кандидат на позицию генерального в итоге от нее отказывался, опасаясь определенных рисков. Сейчас этот человек занимает пост советника. Но это временное решение.

Многие начали уже планировать свою карьеру и серьезно относиться к рискам, которые любая позиция может им принести.

Особенно после того, как будут появляться кейсы, когда люди становятся фигурантами уголовного дела за какую-то сделку, совершенную несколько лет назад».

Давление на топов выше, а вот рост зарплат, напротив, замедлился, заметила управляющий партнер консалтинговой компании Regroup Оксана Морсина:

«Зарплаты последние два года перестали так бурно расти. Максимум, что мы можем увидеть, их индексацию в размере инфляции, в пределах 7,5-9%. Еще интересно: мы проводили собственное исследование, и по его данным, если смотреть на всех CEO вместе, то больше 50% — это профессионалы, промотированные внутри организации. Рисков и так слишком много, и, может быть, таким образом акционеры пытаются эти риски захеджировать».

Вырастить CEO внутри команды действительно дешевле, чем нанять со стороны. Собственники бизнеса экономят на этом 20-30%, а «свой» гендиректор замотивирован на опционы и долю в компанию. Только вот не всем нужна такая траектория, подчеркнул партнер, директор по развитию сервиса HRlink Дмитрий Махлин:

«Прошла эпоха "чем выше, тем лучше". Молодые топ-менеджеры сейчас стремятся скорее к поиску счастья, вот так глобально.

Восемь из десяти управленцев, с кем я общаюсь, не хотят становиться генеральными директорами. Это ведет к тому, что ломается та классическая траектория, когда фаундер выстраивает компанию и отдает ее в руки CEO. Зачастую акционерам придется самим продолжать занимать эту позицию, пытаясь вырастить гендиректора внутри компании, потому что нанять такого профессионала со стороны все сложнее».

Но сотрудники, как показывают данных соцопросов, не рвутся в гендиректоры, это общемировой тренд. И российская статистка уже опережает, например, американскую. По данным сервиса «Работа.ру», только 22% россиян хотели бы стать руководителем в своей компании. При этом почти половина респондентов вообще не стремятся к этой должности.

Аэлита Курмукова