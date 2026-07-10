Бензин появился на заправках ЛУКОЙЛ в Городецком округе

Администрация Городецкого округа Нижегородской области сообщила в соцсетях, что на заправках ЛУКОЙЛ есть бензин, который отпускается с ограничением 40 л. Накануне власти отмечали отсутствие топлива на большинстве заправок и просили ООО «Ликард» — дочернее предприятие ЛУКОЙЛ, — синхронизировать поставки топлива в Городец и Заволжье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Однако на других заправках в округе бензина для физлиц по-прежнему нет, следует из сообщения администрации. «Газпромнефть» заправляет по топливным картам АИ-92 с ограничением 60 л, в сети есть дизель и газ. Бензина АИ-92 и АИ-95 нет на заправках «Кондор», АЗС ИП Грачев продает бензин только организациям по топливным картам и газ.

Заправки «Опти» также отпускают топливо по топливным картам, для физлиц его нет, как и на АЗС «Стандартойл», которые лимитировали отпуск по картам 30 л и продают газ.

Как писал «Ъ-Приволжье», перед выходными правительство Нижегородской области также попросило ЛУКОЙЛ увеличить поставки топлива на АЗС. В связи с острым дефицитом бензина в регионе действует ограничение продажи на заправках: топливо отпускают по четным и нечетным датам в зависимости от госномеров транспорта.

Владимир Зубарев