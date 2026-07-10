Суд оправдал красноярского журналиста по делу о разжигании ненависти

Центральный районный суд Красноярска оправдал автора каналов «КрасНьюс» в Telegram и YouTube Дмитрия Полушина по административному делу о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ). В феврале 2026 года он выложил ролик с критикой блокировок и запретов, вводимых чиновниками.

Согласно материалам дела, полиция обнаружила на канале журналиста ролик, в котором он эмоционально критиковал запреты, ограничения и блокировки. Лингвистическая экспертиза, которую заказал Центр по борьбе с экстремизмом МВД, показала, что в ролике есть «негативная оценка группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к российским партиям». В материале усмотрели признаки разжигания вражды против членов «Единой России». Однако в ходе разбирательства выяснилось, что полноценная экспертиза с участием профильного специалиста не проводилась.

«Я пишу тексты и записываю видео практически ежедневно и сверяю их с законом о СМИ, административным и уголовным кодексами... Раз в два-три года к моим словам возникают претензии от силовых структур. Однако, критикуя власть, я не имею умысла нарушать закон, разжигать вражду или ненависть»,— отметил в последнем слове Дмитрий Полушин.

Судья Надежда Бобринева не увидела в ролике Дмитрия Полушина состава правонарушения.

«Таких дел быть не должно. Если такие дела начнут вступать в силу, то любая негативная критика будет приводить к арестам, к экстремистским составам, в том числе к уголовным, и будет очень плохо»,— заявил в эфире телекомпании «Афонтово» по итогам судебного заседания адвокат Владимир Васин.

Для Дмитрия Полушина это уже четвертое административное дело. Как писал «Ъ-Сибирь», в 2023 году за разжигание ненависти к членам партии «Единая Россия» журналисту выписали штраф в размере 20 тыс. руб.

Михаил Кичанов