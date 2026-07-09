В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, пятеро ранены

В результате атак ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Белгородском округе на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное беспилотник нанес удар по автомобилю. От полученных травм водитель скончался на месте. Двое пострадавших, находившихся в машине, доставлены в Октябрьскую районную больницу. У 16-летнего юноши диагностированы проникающее осколочное ранение головы и частичная травматическая ампутация ноги, в крайне тяжелом состоянии он переведен в детскую областную клиническую больницу. Еще одна пострадавшая с множественными осколочными ранениями тела переведена в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Автомобиль сгорел.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при отражении атаки на гражданскую инфраструктуру пострадал боец «Орлана» с осколочным ранением предплечья, после оказания помощи в Шебекинской ЦРБ он направлен в городскую больницу № 2 Белгорода. В Грайворонском округе в районе села Замостье от атаки FPV-дрона на автомобиль две женщины получили осколочные ранения голеней, предплечья и головы. После оказания помощи в Грайворонской ЦРБ они переведены в городскую больницу № 2 Белгорода.

За прошедшие сутки в результате 123 ударов по Белгородской области ранения получили десять мирных жителей.

Ульяна Ларионова