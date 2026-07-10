«Кодекс образцового бизнесмена»

Четыре сценария будущего России от Андрея Мельниченко: экспертное сообщество активно обсуждает масштабную статью российского миллиардера в журнале The Economist. Основатель компаний «Еврохим» и СУЭК также дал интервью этому изданию, где, в частности, рассказал о секретной встрече с президентом Владимиром Путиным. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что таким образом Мельниченко шлет сигналы коллегам и западному миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Андрей Мельниченко (8-й номер в рейтинге миллиардеров РФ) опубликовал статью в британском журнале The Economist с говорящим названием «Почему развал России вреден для мира». Можно перевести заглавие по-другому, но смысл тот же. В ней предприниматель описал четыре сценария будущего страны, которые «обсуждаются на Западе». В основном они все негативные. Пересказывать публикацию уже не имеет смысла, каждый желающий может ознакомиться с текстом самостоятельно.

Общий посыл содержится в заголовке: если западный мир добивается ослабления или хуже того — развала Российской Федерации, так это напрасно. Запад первым же об этом и пожалеет. Ибо хаос на 1/6 части суши, да еще и в государстве с ядерным оружием, приведет к хаосу мировому, и мало не покажется никому. Нельзя сказать, что тезис этот подкупает своей новизной. Считается, что именно этого и боится просвещенный и толерантный Запад. Так что здесь всё в точку.

При этом нужно сделать маленькое отступление. Андрей Игоревич Мельниченко долгое время проживал в Швейцарии, однако после известных событий попал под западные санкции и переехал в Объединенные Арабские Эмираты. Но в России бывает часто. Весной текущего года господин Мельниченко был удостоен Почетной грамоты президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

При этом может показаться, что главное в откровениях бизнесмена — это даже не само эссе, а интервью к нему. Там предприниматель, в частности, рассказывает о закрытой встрече с Владимиром Путиным в Кремле в ночь на 28 мая 2025 года. Там много всяких интересных деталей, но главное, что под влиянием происходящих событий, олигарх как бы раскаялся, признал, что, как и многие его коллеги, заблуждался. Нельзя зарабатывать в России, а жить где-то за границей в комфорте. И, судя по всему, Западом он разочарован. Можно предположить, что Андрей Мельниченко заслужил нечто большее, чем Почетная грамота.

Он, по сути, сформулировал кодекс образцового российского капиталиста-патриота новой формации.

Своим примером он наглядно указал элитам, что нужно сделать, чтобы «в России жить хорошо» и избежать каких-либо претензий со стороны властей и правоохранительной системы. К этому логично добавить, что, кроме идеологической составляющей и правильных формулировок, нужно быть готовым помочь государству в трудную минуту.

Почему статья вышла на Западе? Потому что именно там по-прежнему остаются многие крупные бизнесмены из РФ, не желающие, может быть, терять связь «с той жизнью». Не нужно ни о чем жалеть, берите, господа, пример с Мельниченко. Это, во-первых, а, во-вторых, западные правительства также должны понять, что российский бизнес с пути истинного не свернуть. Единственное, что можно насчет всего сказанного заметить: желательно, чтобы кодекс образцового бизнесмена-патриота соблюдался бы искренне, а не формально с понятными целями сохранять и приумножать капиталы.

Дмитрий Дризе