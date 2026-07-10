Курская область получит 1 млрд на компенсацию аренды жилья для переселенцев

Правительство России дополнительно направит Курской области свыше 1 млрд руб. на компенсацию арендных платежей с июля по сентябрь для жителей приграничных районов, вынужденно покинувших свои дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Финансирование произведут за счет резервного фонда. Общий объем выделенных средств с момента запуска программы превысил 7,3 млрд руб. Сейчас соответствующие компенсации получают свыше 20,8 тыс. человек.

В июне стало известно, что правительство России выделит Курской области 2,7 млрд руб. для возмещения расходов на аренду, покупку или строительство жилья для граждан, покинувших приграничные территории. Эти средства предполагалось направить на жилищные сертификаты для 367 семей — в среднем по 7,3 млн руб. на каждую.

Кабира Гасанова