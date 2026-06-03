Курская и Белгородская области получат от кабмина 4,5 млрд на жилье переселенцам

Правительство РФ дополнительно направит в Курскую и Белгородскую области почти 4,5 млрд руб. на компенсацию расходов на аренду, покупку или строительство жилья для людей, вынужденно покинувших свои дома. Об этом сообщила пресс-служба кабмина 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

«Прошу министерство строительства и ЖКХ оперативно довести финансирование до этих российских субъектов, чтобы граждане своевременно получили все положенные им выплаты»,— подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что объем поддержки, выделяемой региону, составляет 2,7 млрд руб. Деньги направят на сертификаты за утраченное жилье для 367 семей. Средняя стоимость одного сертификата составляет более 7,3 млн руб.

По информации господина Хинштейна, всего в регионе уже выдали почти 15,8 тыс. сертификатов. Из них реализованы свыше 13,5 тыс. на общую сумму более 88 млрд руб.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что в 2026 году правительство РФ планирует выделить региону 14 млрд руб. на жилье для пострадавших жителей приграничных районов. Первый транш в размере 2 млрд руб. в марте этого года получили 264 семьи. Еще 2 млрд руб. пришли в конце мая.

Денис Данилов