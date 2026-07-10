Суд снова отказал в УДО бывшему пиарщику челябинских губернаторов

Областной суд 9 июля не удовлетворил жалобу бывшего пресс-секретаря челябинских губернаторов Дмитрия Федечкина на отказ в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом ообщается в личном telegram-канале осужденного.

Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле 2026 года, Копейский городской суд отклонил прошение господина Федечкина о выходе из колонии. В ходе процесса защита представила более 50 положительных характеристик, включая письма от журналистов, благодарности за общественную деятельность и работу старостой в храме при исправительном учреждении. Однако администрация ИК-11 предоставила отрицательный отзыв, указав, что осужденный формально относится к воспитательной работе и не трудоустроен. Дмитрий Федечкин в суде эти доводы опроверг.

Дмитрий Федечкин возглавлял пресс-службу правительства Челябинской области в 2016–2019 годах при губернаторах Борисе Дубровском и Алексее Текслере. В 2020 году он занял пост вице-губернатора Сахалинской области и возглавил издательский дом «Губернские ведомости».

Уголовное дело в отношении него было возбуждено в июле 2021 года. В октябре 2023 года Сахалинский областной суд приговорил господина Федечкина к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и растрате 2,9 млн руб. Следствие установило, что хищения совершались через завышение цен на рекламу на транспорте и использование премий сотрудников для оплаты корпоративных мероприятий. Примечательно, что решение областного суда об отказе в УДО вынесено накануне пятилетней годовщины первого задержания экс-чиновника 10 июля.

Евгений Рыженьков