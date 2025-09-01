В «Утиных фермах» не наступит «Куриное царство»

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит заявление компании группы «Черкизово» — «Куриное царство» о признании недействительными торгов по продаже агрокомплекса-банкрота «Утиные фермы». В ноябре прошлого года организация стала единственным участником и победителем конкурса, предложив цену в 850 млн руб., а затем добился в суде понуждения должника заключить договор купли-продажи. Но, по словам конкурсного управляющего «Утиных ферм» Сергея Сидорова, сделка так и не состоялась, поскольку «Куриное царство» считает, что предложило слишком высокую цену.



АО «Куриное царство» (Липецкая область, входит в группу «Черкизово») добивается в суде признания недействительными торгов по продаже производственного комплекса обанкротившегося ООО «Утиные фермы», победителем которых стало в ноябре 2024 года. Первое заседание по рассмотрению соответствующего заявления состоится в Арбитражном суде Челябинской области 11 сентября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд в августе. Оспариваемые торги состоялись 12 ноября прошлого года. По решению арбитражного суда региона от 7 мая 2024 года участвовать в них могли только организации, имеющие преимущественное право выкупа объекта — «Куриное царство» и ООО «Племенной конный завод “Дубровский”» (входит в агрохолдинг «Равис»), а начальная цена должна быть не менее 308 млн руб. В результате торги были объявлены с начальной стоимостью 845,4 млн руб. Компания группы «Черкизово» предложила выкупить предприятие за 850 млн руб. ПКЗ «Дубровский» заявку не направил. Поучаствовать в торгах пыталось ООО «Родниковский свинокомплекс» с предложением 870 млн руб., но его не допустили до конкурса. В итоге победителем признали единственного допущенного участника — АО «Куриное царство».

В группе «Черкизово» тогда комментировали, что рассматривают производственный комплекс «Утиных ферм» как площадку для выращивания бройлеров и увеличения объемов производства куриного мяса на Урале.

Но сделка купли-продажи так и не состоялась.

Сперва от этого уклонялся должник. В декабре прошлого года «Куриное царство» направило в суд заявление о понуждении «Утиных ферм» в лице конкурсного управляющего Сергея Сидорова заключить договор купли-продажи. В марте этого года требование было удовлетворено.

Конкурсный управляющий в разговоре с “Ъ-Южный Урал” сообщил, что направил «Куриному царству» договор, но «они его не подписывают, не возвращают».

В пресс-службе ПАО «Группа “Черкизово”» сообщили, что пока не могут предоставить комментарий по поводу заявления о признании торгов недействительными и перспективах приобретения «Утиных ферм».

По данным Сергей Сидорова, «Куриное царство» передумало покупать производственный комплекс. «В разных доверительных беседах они говорят, что погорячились, слишком переплатили. Ну, а переплатили они реально раза в два, если не больше. Сейчас, по их словам, будут обосновывать тем, что комплекс за годы банкротства испортился. Я считаю, что там ничего не испортилось: охрана стоит, кровля нормальная, оборудование, ремонты проводятся, все там как было, так и есть»,— сказал конкурсный управляющий.

Сергей Сидоров не исключил, что с «Куриным царством» «как-то там договорились» залоговые кредиторы, которые в очередной раз инициировали подписание мирового соглашения. Документ в начале августа утвердило собрание кредиторов. На прошлой неделе конкурсный управляющий направил заявление об утверждении мирового соглашения в суд. По словам Сергея Сидорова, залоговые кредиторы опять хотят оставить комплекс себе.

В прошлом году суд дважды отказывал в утверждении мировых соглашений из-за отсутствия каких-либо гарантий и экономического обоснования их исполнения. Суть соглашений — сохранение производственного комплекса за должником. При этом кредиторы дают «Утиным фермам» отсрочку по погашению долга до 2027 года, а затем предприятие должно ежегодно погашать по 25% от размера реестровых требований до 2030 года включительно. Выплачивать задолженность планировалось за счет возобновления производства.

Всего в реестр кредиторов «Утиных ферм» включены требования второй и третьей очереди на общую сумму 1,3 млрд руб. Из них 756,5 млн руб. обеспечены залогом в виде производственного комплекса. Изначально залоговым кредитором был Россельхозбанк. Затем он уступил права требования компании «Инвестстрой», впоследствии передавшей часть ООО «Полюс», индивидуальным предпринимателям Гюльзар Аскеровой и Элеоноре Ариткуловой. В апреле этого года единственным залоговым кредитором стало ООО «Союзпромптица» (Башкортостан), выкупившее все требования. Согласно материалам банкротного дела, эта компания также приобрела 100% уставного капитала ООО «Утиные фермы» у Валерии Алендеевой. Именно «Союзпромптица» планировала финансировать запуск производства на агрокомплексе с помощью кредитных средств.

Ранее суды установили, что залоговые кредиторы входили в одну группу с ООО «Ресурс плюс» (Уфа), которое стало победителем первых состоявшихся торгов по продаже «Утиных ферм» в марте 2023 года по цене 308,5 млн руб. Этот конкурс суд признал недействительным, а впоследствии обязал организовать торги только между дочерними компаниями «Черкизово» и «Равис».

Представители залогового кредитора ООО «Союзпромптица» не комментируют информацию об отмене торгов по продаже «Утиных ферм».

ООО «Союзпромптица» является крупным производителем мяса индейки в России, владеет брендом «Индюшкин». Компания была зарегистрирована в 2022 году в Мелеузе Башкортостана. По данным «СПАРК-Интерфакс», 45% уставного капитала ООО принадлежит бывшему депутату Госдумы Евгению Туголукову, по 20% у комбинированных закрытых паевых инвестиционных фондов «Кварк» и «Ресурс», 10% владеет Валентина Галицкая, по 2,5% — Алена Баендаева и Юлия Серых (доли в залоге у Промсвязьбанка). Выручка компании в 2024 году составила 6,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

Производственно-технологический комплекс «Утиных ферм» расположен в Красноармейском районе Челябинской области. Он включает 23 птичника, недостроенный инкубаторий, цеха убоя и переработки, оборудование, земельные участки, коммунальные сети, дороги и право на товарный знак «Уткино». Реализация проекта по созданию агрокомплекса началась в 2014 году. Он был рассчитан на 7,5 лет, мощность производства — до 6,5 тыс. т в год. Но в 2017 году у предприятия начались проблемы и на проектную мощность агрокомплекс так и не вышел. С февраля 2019 года компания находится в процедуре конкурсного производства.

