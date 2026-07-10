За полгода на СвЖД перевозки в контейнерах ДФЭ составили 207,8 тыс.

В январе-июне 2026 года перевозки груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте по Свердловской железной дороге (СвЖД) снизились до 207,8 тыс. ДФЭ (TEU), сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Снижение показателя составило 15,1% относительно аналогичного периода прошлого года; при этом во внутреннем сообщении перевезено 113,8 тыс. ДФЭ (-10,8%), а количество груженых контейнеров во всех видах сообщения сократилось на 14,8%, достигнув 153,7 тыс. Среди грузов:

химикаты и сода — 60,1 тыс. ДФЭ (-5,1%);

химические и минеральные удобрения — 15,4 тыс. (-22,7%);

лесные грузы — 12,5 тыс. (-32,2%);

нефть и нефтепродукты — 11,7 тыс. (-27,1%);

бумага — 8,9 тыс. (-34,2%);

зерно — 8,3 тыс. (+21,7%).

Повысились также объемы огнеупоров и метизов, понизились — черных и цветных металлов, строительных грузов, продовольственных товаров, продуктов перемола. Общий вес перевезенных грузов составил 2,9 млн тонн (-12,6%). В июне 2026 года объем перевозок контейнеров по магистрали достиг 33,9 тыс. ДФЭ (-1,2% к июню 2025 года). По сети РЖД в целом за первое полугодие перевезено 3,92 млн контейнеров ДФЭ (+3,7%).

Ирина Пичурина