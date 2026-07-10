В Тюменской области зарегистрировали 11,4 тыс. обращений из-за укусов клещей

По состоянию на 6 июля в медицинских учреждениях Тюменской области зафиксировано 11,4 тыс. обращений по факту присасывания клещей, включая более 2,3 тыс. случаев среди детей до 17 лет, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наибольшее число укусов зафиксировано в Тюмени и Тюменском районе — 5,3 тыс., а также в Тобольске и Тобольском районе (976), Ишиме (774) и Заводоуковске (565). Всем пострадавшим проведена экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Лабораторно подтверждено 25 случаев клещевого энцефалита и 38 заболеваний боррелиозом.

Всего с начала эпидсезона исследовано 1,8 тыс. клещей: вирус энцефалита обнаружен в 3% образцов, возбудитель боррелиоза — в 30,2%.

Ирина Пичурина