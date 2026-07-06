ВСУ нанесли удар по Омскому НПЗ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Омский НПЗ — крупнейший в России. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил глава Омской области Виталий Хоценко.

«ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет»,— отметил глава региона.

Он призвал горожан сохранять спокойствие, не приближаться к обломкам, не записывать видео и не вести фотосъемку.

Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиакеросина, битума для строительства дорог. Установленная мощность предприятия — 20,5 млн т нефти в год. Каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса выпущен на Омском НПЗ. Предприятие занимает территорию в 1,4 тыс. га.

Михаил Кичанов