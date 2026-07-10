Несколько дорог перекроют в Екатеринбурге в июле

В Екатеринбурге в июле для проведения строительных или земляных работ ограничат движение транспорта сразу на нескольких улицах, следует из данных городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С 15 июля по 31 августа будет закрыт проезд на улице Рябинина в районе домов по улицам Рябинина, 42 и Академика Парина, 46/3: там специалисты «Т-Плюс» будут вести строительство тепловых сетей. Движение транспорта во время работ будет организовано по улицам Академика Сахарова — Вильгельма де Геннина — Академика Парина. Автобусы также изменят маршруты.

С 27 июля по 30 августа специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) закроют движение транспорта вблизи дома по переулку Коломенскому, 3. На участке проведут работы по модернизации магистральных тепловых сетей от котельной на улице Изоплитная, 23а. Движение транспорта организуют по улицам Фабричная — Алексеева — Синарская — Крымский — Иртышский.

На втором этапе, который будет проходить с 10 по 24 августа, закроется проезд в районе дома на улице Синарская, 58. Объезд ремонтного участка будет организован по улице Артиллеристов. Работы ЕТК не повлияют на схему движения общественного транспорта.

С 17 июля 2026 года по 17 марта 2027 года застройщик «Атомстройкомплекс-Вилонова» ограничит движение транспорта по улице Вилонова от дома №84 до дома №4 по улице Раевского. В этот период в квартале улиц Вилонова — Раевского — Ирбитской — Данилы Зверева будет строиться ЖК. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Данилы Зверева — Ирбитской — Раевского. Движение общественного транспорта на закрываемом участке отсутствует.

Ирина Пичурина