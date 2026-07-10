Следователи назвали утопление причиной гибели двух девочек в Туве

Две девочки в Туве, тела которых были обнаружены в Енисее 9 июля, по предварительным данным, утонули. О ходе расследования уголовного дела, возбужденного после исчезновения двух подружек в Кызыле, сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД по Республике Тыва Фото: МВД по Республике Тыва

«Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых подтверждено отсутствие на телах девочек признаков насильственной смерти, предварительно причиной смерти обеих явилось утопление»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ», девочки пропали вечером 1 июля. В их поисках приняли участие тысячи сотрудников различных ведомств и волонтеров. 6 июля в республике был создан единый оперативный штаб для координации поисковых работ.

Тела девочек удалось обнаружить в Енисее 9 июля на расстоянии около 70 км друг от друга — у села Сукпак Кызылского района и села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Они были опознаны родителями. Глава региона Владислав Ховалыг пообещал семьям погибших «всю необходимую поддержку».

Подробности — в материале «Ъ-Сибирь» «Поиск едва не обернулся погромом».

Валерий Лавский