Тюменские депутаты изменили категорию участков под производство и 11 кладбищ
Тюменская областная дума одобрила перевод 12 участков в Аромашевском и Тобольском округах из категории земель сельскохозяйственного назначения под промышленность и кладбища. Председатель думского комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин («Единая Россия») пояснил депутатам, что на 11 территориях «исторически расположены действующие кладбища», на которых «никогда не велись сельхозработы».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Один участок, который находится в Тобольском округе, используется под промышленный объект, для сортировки, складирования, хранения песка. Это изменение позволит привести правовой статус участка в соответствие с его назначением и обеспечить дальнейшее развитие производственной деятельности»,— заверил господин Ковин.
В частности, в Аромашевском округе под кладбища перевели участки:
- В 2 га в селе Новоберезовка (кадастровый номер 72:03:0604001:644);
- В 1,2 га селе Слободчики (кадастровый номер 72:03:0905001:489);
- В 3 га в селе Малиновка (кадастровый номер 72:03:0407001:130);
- В 4 тыс. кв. м в деревне Смородиновка (кадастровый номер 72:03:0204001:377);
- В 3 тыс. кв. м в деревне Новоуфимская (кадастровый номером 72:03:0710001:343)
- В 2 тыс. кв. м в селе Новопетрово (кадастровый номер 72:03:0709001:499);
- В 1 тыс. кв. м в деревне Большескаредная (кадастровый номер 72:03:0109001:486)
- В 3 тыс. кв. м в деревне Валгина (кадастровый номер 72:03:0906001:280);
- В 10 тыс. кв. м в селе Русаково (кадастровый номер 72:03:0807001:211);
- В 1,6 га в деревне Иваново (кадастровый номер 72:03:1006001:414);
- В 20 га в деревне Большой Кусеряк (кадастровый номер 72:03:0604001:643).
В Тобольском округе под объект для складирования песка перевели земельный участок площадью в 24 га в Ворогушинском сельском поселении (кадастровый номер 72:16:0000000:2321).
По итогам обсуждения изменение категории земель единогласно поддержали все 36 парламентариев, присутствующие на заседании.