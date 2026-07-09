Тюменские депутаты изменили категорию участков под производство и 11 кладбищ

Тюменская областная дума одобрила перевод 12 участков в Аромашевском и Тобольском округах из категории земель сельскохозяйственного назначения под промышленность и кладбища. Председатель думского комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин («Единая Россия») пояснил депутатам, что на 11 территориях «исторически расположены действующие кладбища», на которых «никогда не велись сельхозработы».

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«Один участок, который находится в Тобольском округе, используется под промышленный объект, для сортировки, складирования, хранения песка. Это изменение позволит привести правовой статус участка в соответствие с его назначением и обеспечить дальнейшее развитие производственной деятельности»,— заверил господин Ковин.

В частности, в Аромашевском округе под кладбища перевели участки:

В 2 га в селе Новоберезовка (кадастровый номер 72:03:0604001:644);

В 1,2 га селе Слободчики (кадастровый номер 72:03:0905001:489);

В 3 га в селе Малиновка (кадастровый номер 72:03:0407001:130);

В 4 тыс. кв. м в деревне Смородиновка (кадастровый номер 72:03:0204001:377);

В 3 тыс. кв. м в деревне Новоуфимская (кадастровый номером 72:03:0710001:343)

В 2 тыс. кв. м в селе Новопетрово (кадастровый номер 72:03:0709001:499);

В 1 тыс. кв. м в деревне Большескаредная (кадастровый номер 72:03:0109001:486)

В 3 тыс. кв. м в деревне Валгина (кадастровый номер 72:03:0906001:280);

В 10 тыс. кв. м в селе Русаково (кадастровый номер 72:03:0807001:211);

В 1,6 га в деревне Иваново (кадастровый номер 72:03:1006001:414);

В 20 га в деревне Большой Кусеряк (кадастровый номер 72:03:0604001:643).

В Тобольском округе под объект для складирования песка перевели земельный участок площадью в 24 га в Ворогушинском сельском поселении (кадастровый номер 72:16:0000000:2321).

По итогам обсуждения изменение категории земель единогласно поддержали все 36 парламентариев, присутствующие на заседании.

Виктория Биц