Бывший мэр стал бывшим депутатом

Свердловский областной суд подтвердил законность решения о досрочном прекращении полномочий депутата думы Сысерти от партии «Единая Россия», бывшего мэра Вадима Старкова в связи с утратой доверия. Он лишился мандата после голосования за увеличение размера пенсий бывшим градоначальникам от 60% до 90% в зависимости от времени работы на посту. Вадим Старков на заседании суда пояснил, что своим решением поддержал «будущих глав», а его представитель обвинил прокуратуру в участии в «политической борьбе» вместо реального противодействия коррупции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Старков

Фото: Василий Алексеев / Коммерсантъ Вадим Старков

Фото: Василий Алексеев / Коммерсантъ

На заседание Свердловского областного суда помимо 76-летнего Вадима Старкова, который руководил Сысертью в 2009-2013 годах, и его представителя прибыли пять жителей Сысерти во главе с другим местным депутатом, фермером Алексеем Бондаревым.

В разговоре с корреспондентом «Ъ-Урал» господин Бондарев напомнил, что именно его помощница Елена Сергеева инициировала проверку в отношении экс-градоначальника, по итогам которой Сысертский районный суд в апреле лишил мандата бывшего мэра. «Надо идти до конца»,— подчеркнул господин Бондарев, стараясь не пересекаться с коллегой по думе.

На заседании судья Иван Антропов пояснил, что Сысертская межрайонная прокуратура обнаружила в действиях депутата Вадима Старкова нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. По данным надзорного ведомства, экс-мэр на заседании думы Сысерти в 2024 году проголосовал за увеличение размера пенсий со 100% до 160% для бывших глав, которые отработали один срок, и со 135% до 190% для экс-градоначальников, трудившихся два и более срока. Сотрудники прокуратуры подчеркнули, что депутат не принял мер по предотвращению конфликта интересов.

В феврале надзорное ведомство потребовало от думы Сысерти принять «исчерпывающие меры» в отношении Вадима Старкова, однако большинство депутатов выступили против отправки коллеги в отставку. После отказа прокуратура обратилась в Сысертский районный суд, который признал решение представительного органа незаконным и лишил политика мандата.

Экс-мэр не согласился с соответствующим выводом и обжаловал решение. Представитель депутата Руслан Атаманов заявил, что Сысертский районный суд ранее уже отказался удовлетворять требования надзорного ведомства по итогам рассмотрения аналогичного спора в 2025 году. Он подчеркнул, что единственным отличием является то, что прокуратура в этот раз оспаривает не вывод рабочей группы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области об отсутствии в действиях Вадима Старкова каких-либо нарушений, а решение думы Сысерти.

«Цель вне зависимости от этой процессуальной чехарды одна-единственная — это лишить полномочий Вадима Старкова в связи с обстоятельствами, которые прокуратура считает доказанными»,— сказал господин Атаманов.

Он напомнил, что в 2025 году прокуратура не стала обжаловать решение районного суда, тем самым «согласившись с его выводами».

Защита депутата призвала судью обратить внимание и на то, что отставка Вадима Старкова может быть связана с избирательными кампаниями в Госдуму и заксобрание Свердловской области. «Идет выборный этап, спор не имеет ничего общего с попытками прокуратуры бороться с коррупцией, а является одной из сторон, по всей видимости, какой-то политической борьбы»,— указал господин Атаманов.

Вадим Старков заверил суд, что не принимал участие в подготовке изменений по размерам пенсий экс-мэров и «не знал о том, что они будут». «На комиссиях думы этот вопрос не рассматривался, ни с кем из депутатов я по этому вопросу не общался, тем более никого не просил, чтобы они поддержали это решение. И, самое главное, там не было фамилий, кому идет надбавка. Решение было направлено для будущих глав»,— отметил бывший градоначальник.

Экс-мэр добавил, что перед заседанием обсудил возможность поддержки поправок со спикером Ильей Тугбаевым («Единая Россия») и с юристом думы. «Они заявили мне о том, что положение без фигурантов, и я имею право проголосовать. Что я и сделал, и считаю, что никакого конфликта интересов нет»,— подчеркнул он.



Представитель Сысертской межрайонной прокуратуры пояснила, что надзорное ведомство изменило предмет административного иска, в связи с чем рассматриваемое дело не имеет ничего общего со спором от 2025 года. «Несмотря на то, что настоящее административное дело было рассмотрено между теми же сторонами, каких-либо оснований для прекращения производства не имеется»,— отметил она, добавив, что решение суда первой инстанции «является законным и обоснованным».

По итогам рассмотрения дела председательствующий судья Андрей Рябчиков сообщил об оставлении решения суда первой инстанции без изменений.

Руслан Атаманов заявил корреспонденту «Ъ-Урал», что они с Вадимом Старковым намерены обжаловать решение областного суда. От дальнейших комментариев сам экс-мэр и его представитель воздержались.

Алексей Бондарев по итогам суда заявил «Ъ-Урал», что Вадим Старков может стать не единственным депутатом думы Сысерти, который отправился в отставку по инициативе местных активистов. «В думе сидят 15 человек таких, которые безвольно поднимают руки»,— добавил он.

Василий Алексеев