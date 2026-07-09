На Урале экс-директора спецшколы реабилитировали по делу о насилии над детьми

Чкаловский районный суд Екатеринбурга закрыл дело и реабилитировал бывшего директора спецшколы №124 Наталью Поддубную. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда, в ее пользу также взыскали 530 тыс. руб. в качестве компенсации имущественного вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Поддубная

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Наталья Поддубная

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в 2024 году Наталью Поддубную признали виновной в халатности и приговорили к 11 месяцам исправительных работ из-за случаев насилия над детьми в учреждении. Следствие считает, что она знала о том, что старшие воспитанники спецшколы регулярно подвергали насилию младших, однако никак не пресекала их действия.

В феврале 2025 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил приговор в отношении Натальи Поддубной и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

«Апелляция отменила приговор и возвратила прокурору. Больше прокуратура в Чкаловский суд не выходила. Постановлением следователя от 30 декабря 2025 года уголовное дело в отношении Поддубной было прекращено в связи с непричастностью ее к совершению преступления»,— сообщили агентству в пресс-службе суда.

В июле 2024 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил двух воспитанников спецшколы к девяти годам воспитательной колонии, третьего — к семи годам воспитательной колонии. По версии следствия, осужденные регулярно подвергали физическому и сексуальному насилию младших детей, когда рядом не было воспитателей. Всего было зафиксировано более 10 эпизодов, которые происходили в 2022 году. Вину подростки не признали.

Подробнее — в материале «Ъ».

Полина Бабинцева