«Это та самая красная линия»

«Это еще предстоит осмыслить» — в Кремле отвергли идею бесполетной зоны над украинской территорией. 8 июля на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп не исключил подобный сценарий. При этом глава Белого дома выразил надежду, что мера не понадобится, поскольку шансы на мирную сделку сохраняются. В Москве назвали позицию США по Украине «двоякой». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что шансов на мир по-прежнему немного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Кремле отметили ужесточение риторики Дональда Трампа по Украине. Однако с жесткими выводами решили не торопиться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что «в позиции США есть некая двоякость». С одной стороны, Америка стремится к миру, с другой — не отказывается от поставок оружия и помощи Киеву. Накануне, 8 июля, на саммите НАТО в Анкаре президент США обещал передать Украине лицензии на производство ракет к Patriot. Кроме того, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон пойти на закрытие воздушного пространства над Украиной в рамках будущего мирного соглашения, Трамп ответил: «Если потребуется, то да».

Здесь нужно пояснить: речь идет о том, что будет после завершения боевых действий, а не о сегодняшнем дне. Трамп надеется, что мирное соглашение удастся заключить, и данная мера не понадобится. 47-й президент США по-прежнему настроен на сделку, но теперь больше склонен к формуле «мир через силу».

Фактически это означает принуждение к миру путем усиления военной поддержки Украины, о чем и договорились стороны на 36-м саммите НАТО в Анкаре.

Что касается бесполетной зоны, Песков назвал заявление «новым» и пояснил, что ранее подобное не обсуждалось, поэтому идею предстоит осмыслить. Однако для России этот сценарий неприемлем. По его словам, это будет означать, что «вооруженные силы стран НАТО будут работать на территории Украины, а это как раз то, против чего осуществляется СВО». Иными словами, это та самая красная линия, за которую РФ переступить не может.

В этой связи стоит напомнить, что Владимир Зеленский готов заключить сделку, но настаивает на четких гарантиях безопасности со стороны Запада. Украинский лидер просит если не прямое членство в НАТО, то, по крайней мере, аналог 5-й статьи о коллективной обороне. Подойдет, возможно, и не прямая военная помощь, но что-то близкое, например, бесполетная зона.

Как бы то ни было, телефонный звонок Владимиру Путину сразу после встречи Трампа и Зеленского в Анкаре не состоялся, хотя глава Белого дома обещал. Дмитрий Песков прокомментировал это так: «Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил». С этим трудно поспорить — у президента США действительно был напряженный день. Однако, если проблема важная, время можно найти всегда.

Теоретически можно предположить, что Трамп не был до конца уверен в успехе мероприятия.

В общем, несмотря на ужесточение американской позиции, в Москве, судя по всему, рассчитывают, что «дух Анкориджа» в том или ином виде удастся возродить. При этом похоже, что на первое место вновь выходит Ближний Восток, где тучи снова ходят хмуро. А это значит, что Дональд Трамп вряд ли сможет полноценно заняться Украиной — будет слишком занят.

Дмитрий Дризе