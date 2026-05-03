Площадку с железной дорогой под Воронежем продают за 125 млн рублей

Земельный участок промышленного назначения площадью 2,5 га выставлен на продажу в микрорайоне Придонской Воронежа в районе улицы Мазлумова. Участок обеспечен центральными водопроводом, канализацией и отоплением, газ подведен на расстоянии 400 м. Стоимость объекта составляет 125 млн руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито».

«На площадке размещаются два козловых крана для приема сыпучих и несыпучих товаров, которые можно доставить по железнодорожной ветке. Территория частично забетонирована, огорожена забором, на ней расположены несколько небольших строений, однако капитальных зданий нет. Присутствует вся транспортная инфраструктура: железнодорожный путь, автомобильная дорога с асфальтовым покрытием. Земля находится в собственности, обременений нет», — пояснил представитель собственника «Ъ-Черноземье». Объект, по его словам, подходит для строительства логистического склада или размещения производственных мощностей.

Решение о продаже он объяснил потребностью собственника в денежных средствах. Ранее площадка использовалась для нужд компании, занимающейся строительством домов.

В середине апреля производитель сельхозтехники Koblik Group (у компании имеется ряд активов под Воронежем) выставил на продажу в Оренбурге часть приобретенного в 2023 году производственно-складского комплекса площадью 33 тыс. кв. м за 3,5 млрд руб.

Ульяна Ларионова