Все разговоры ведут в ЦОД

Тема строительства центров обработки данных (ЦОД) стала одной из основных в деловой программе международной промышленной выставки «Иннопром», которая прошла в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Многие участники рынка отметили снижение темпов роста отрасли на 4-6% при постоянно растущем спросе на дата-центры, в том числе за счет развития искусственного интеллекта (ИИ). Основные проблемы — нехватка электроэнергии, отсутствие понятного регулирования, в том числе для предоставления льгот, а также невозможность заменить некоторые импортные компоненты отечественными по сходной цене.

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О снижении темпов роста в отрасли рассказал директор по развитию и эксплуатации ЦОДР «РТК-ЦОД» Константин Степанов в рамках сессии «Данные как инфраструктура: стратегия размещения ЦОД для цифрового суверенитета России».

По его словам, последние 10 лет рынок рос активными темпами — до 12-15% в год, а сейчас темпы прироста снизились на 4-6%.

Директор по связям с государственным органами «Яндекса» Антон Москаленков подчеркнул, что отрасль заметно изменилась из-за распространения искусственного интеллекта. Так, если раньше крупным считался ЦОД на 10-15 МВт, то сейчас мощности могут доходить до 240-300 МВт. По оценкам компании, сейчас около 75% промышленных предприятий пользуются услугами центров обработки данных, в том числе для аренды облачных хранилищ и ИИ-решений.

В поиске энергии Представители сферы выделили ряд проблем, которые тормозят развитие отрасли. «Как будто мы стали относиться к ним как к недвижимости, которая потребляет огромное количество электричества, а ЦОД — это основа цифрового будущего»,— сказал господин Степанов. По его словам, на части территорий получить разрешение со строительство со словом «ЦОД» в названии объекта стало фактически невозможно. Среди основных проблем участники сессии назвали нехватку электроэнергии, из-за которой не удается получать разрешения на строительство. Генеральный директор «Свободные технологии инжиниринг» Евгений Вирцер считает, что в «узком горлышке» нехватки электроэнергии запирается возможный потенциал развития дата-центров. Генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев предложил отойти от сетевой электроэнергии и использовать газовую генерацию — для этого возможно создание рядом с ЦОДом энергетического узла, который поможет не быть ему зависимым от сетевой энергетики. По его словам, тогда карта развития ЦОДов сможет ориентироваться на богатые газом регионы, такие как Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра). Помимо этого, такой ЦОД может отдавать часть сгенерированной энергии в сеть. «До этого года наши инженеры отказывались думать про свою генерацию. Сетевая энергия надежнее, для наших центров надежность очень важна. Второе — каждый должен заниматься своим делом, мы IT-компания, мы не энергетики, а это миллиарды инвестиций в кадры, инфраструктуру, к тому же нужно хранилище для топлива»,— возразил Антон Москаленков. По его словам, даже несмотря на рост тарифов, сетевая энергия оказывается дешевле, чем собственная генерация. Константин Степанов добавил, что присоединение к сетевой энергии гораздо надежнее, чем собственная генерация. При этом у заказчиков крупных ЦОДов одна минута простоя центра в случае отключения энергии, по его словам, стоит около 10 млн руб., и компания не готова брать на себя риски таких штрафов. По его словам, газовая генерация — не только технически сложный, но и шумный процесс, поэтому он усомнился в возможности установить ЦОД на самостоятельной генерации в крупном городе, где уже образовалась проблема с электроэнергией. Господин Степанов предложил создавать парки генерации электричества, которые могли бы отдавать электричество в сеть, а операторы ЦОДов забирали его за дополнительную плату. Однако пока, по его словам, для такого решения не хватает юридической обвязки. В ГК KeyPoint «Ъ-Урал» рассказали, что центры обработки данных, которая строит компания, работают на электросетях, которые подключены через две точки подведения. На случай перебоев с электроэнергией на территории ЦОДа установлены дизельные генераторы, которые обеспечивают резервное подключение в течение 20 секунд. В марте 2026 года компания ввела в эксплуатацию ЦОД на 880 стоек в Екатеринбурге.

Правовое регулирование Еще одна проблема, которую выделили участники сферы, связана с правовым регулированием. Депутат Госдумы Станислав Наумов пояснил, что определение ЦОДа в законодательстве уже есть, а с марта 2026 года федеральные власти собирают реестр центров обработки данных. Это должно помочь, в частности, в более точечном распределении льгот или помощи. Директор департамента развития отрасли информационных технологий Минцифры Дмитрий Никитин заметил, что за последние 10 лет государство запускало множество механизмов льготной поддержки, направленных на IT-компании, однако не напрямую на дата-центры. Сейчас перспективные направления поддержки связывают с тем, чтобы снижать налоговую и кредитную нагрузку на компании, работающие в этой отрасли. Господин Наумов предложил проработать вопрос регуляции оптового присоединения к сетям электроэнергии, чтобы создать возможности подключения для цодов, и распространить на сферу действия 44-ФЗ и 223-ФЗ, которые регулируют закупки. «Хоть это и сфера инвестиций, распространить действие законов было бы логично, чтобы были оправданы преференции»,— пояснил он.

Импортозамещение Не все решения, используемые в центрах обработки данных, удается сделать отечественными. По словам господина Графа, сейчас замещен ряд решений, однако системы охлаждения не выгодно покупать на российском рынке: по функционалу они могут не уступать китайским аналогам, однако стоят значительно дороже. «Внутренний рынок сильно маленький и не позволят коллегам оптимизировать себестоимость, чтобы быть конкурентными с китайцами»,— сказал представитель «Роснано».

Ситуация в регионах Управляющий директор по развитию энергетических активов компании «Роснано» Денис Граф отметил, что в Москве сейчас сконцентрированы более 100 центров обработки данных, тогда как в Екатеринбурге их 12, а в Челябинске четыре. Компаниям, которым важен быстрый доступ, он предложил рассмотреть строительство ЦОДов в Тюмени и Челябинске, где есть доступные линии оптоволокна. Как уточнил господин Степанов, решение перенести ЦОДы в регионы и отдаленные от крупных городов локации могло бы работать, однако запрос клиента зачастую подразумевает именно размещение близко к его офисам, что обеспечивает быструю передачу сигнала. Как рассказал заместитель коммерческого директора ГК KeyPoint Евгений Загоруйко, срок возведения дата-центра составляет около 15 месяцев. Сейчас строятся центры в Санкт-Петербурге, Махачкале, Краснодаре, Москве и Иркутске. Часть ЦОДов компания строила для заказчиков, однако сейчас сдает в аренду стойки в собственных центрах. Многие заказчики, по словам господина Загоруйко, выбирают распределенные центры, когда часть мощностей сосредоточены, например, в Новосибирске, а часть — во Владивостоке. Мини-дата-центры В последнее время получила развитие тема развития модульных центров обработки данных. В группе «Роснано» рассказали «Ъ-Урал» о контейнерном решении «Марс», которое может включать в том числе ЦОДы. По словам заместителя генерального директора компании Дмитрия Тарасова, мобильный дата-центр быстро возводится и может быть размещен в одном блоке с другими продуктами, такими как модульные энергокомплексы, мобильной аддитивной фермой для печати деталей и узлов или модулем по депарафинизации дизельного топлива. Собрать модульную конструкцию можно в течение одного-трех месяцев. «Нам кажется, это экспортопригодная концепция. Мы используем контейнер как образ, на самом деле модульность можно обеспечить разными способами», — сказал господин Тарасов. При этом вместо одного большого центра обработки данных в этой концепции используют распределенную систему ЦОДов. «Техприсоединение для больших ЦОДов достаточно долгая и дорогая история, а подключить небольшой контейнер можно достаточно быстро и оперативно»,— пояснил представитель компании. По его словам, такие модули можно использовать в моногородах или в процессе освоения новых территорий за счет высокого уровня автоматизации, а модульные решение более легко масштабируются. Компания «Датарк» из Екатеринбурга в рамках «Иннопрома» подписала соглашение о расширении производства компонентов для модульных центров обработки данных (МЦОД) с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области. Вложения составят более 35 млн руб. «Это позволит компании внедрить лазерную сварку, роботизировать ряд операций, а также запустить покрасочно-сушильную камеру, благодаря которой время подготовки МЦОД сократится в разы, планируется создание новых рабочих мест»,— пояснили в пресс-службе компании. «Датарк» по собственным оценкам занимает более 20% российского рынка модульных ЦОД. В 2026 году, в связи с ростом спроса на продукцию, предприятие на 40% увеличило производственные мощности. Теперь оно может выпускать до 50 модулей в год.

Анна Капустина